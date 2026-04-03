Hakeri ukrali podatke Europske komisije: U tome im nesvjesno pomogli djelatnici

Europska komisija još je sredinom ožujka bila na meti hakerskog napada. Europsko informatičko tijelo CERT-EU, koje je objavilo rezultate istrage, obaviješteno je o napadu 25. ožujka.

Tada su primijećene sumnjive aktivnosti, od potencijalne zlouporabe Amazonovog API-ja, kompromitacije računa i pojačanog mrežnog prometa.

Istraga je otkrila da je hakerska skupina TeamPCP još 19. ožujka došla u posjed tajnog ključa za Amazon Web Services, putem kopromitacije lanca opskrbe alata Trivy. Koristeći Amazonov tajni ključ, napravili su novi ključ kojim su upali u sustav. U tome su im nesvjesno pomogli djelatnici Europske komisije koji su putem redovitih kanala za ažuriranje preuzeli kompromitirani alat Trivy.