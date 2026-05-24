DOGOVOR BLIZU

Američki državni tajnik najavio veliku vijest: Neka svijet bude spreman

L. F./Hina

24.05.2026 u 10:59

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: Johan Nilsson/TT
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je kasnije u nedjelju moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se službeno mogao okončati rat na Bliskom istoku

"Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti", rekao je Rubio novinarima u New Delhiju.

Tijekom svojega prvog posjeta Indiji naznačio je da će se sporazumom, koji je u izradi, odgovoriti na zabrinutost Sjedinjenih Država u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji Iran efektivno blokira od početka rata što su ga Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. veljače.

Sporazum bi pokrenuo i "proces koji nas u konačnici može dovesti ondje gdje predsjednik želi da budemo - svijet koji se više ne mora bojati ni brinuti zbog iranskoga nuklearnog oružja", dodao je.

Njegova je izjava uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao kako je prijedlog u sklopu kojega se raspravlja i o otvaranju Hormuškog tjesnaca već "uvelike ispregovaran".

"Sporazum je uvelike ispregovaran, a sada se očekuje njegova finalizacija između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Irana i raznih drugih zemalja", napisao je Trump u subotu na svojoj platformi Truth Social.

