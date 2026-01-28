U HONG KONGU

Znanstvenici razvili model AI-a za bolju progonozu ekstremnog vremena

L. Š. / Hina

28.01.2026 u 12:22

Ilustracija - nevrijeme
Ilustracija - nevrijeme Izvor: Profimedia / Autor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Tim hongkonških znanstvenika razvio je sustav za vremensku prognozu DDMS koji koristi tehnologiju umjetne inteligencije (AI) kako bi predviđao oluje i obilne kiše do četiri sata prije nego što do njih dođe, što je dosad bilo moguće u razdoblju od 20 minuta do dva sata unaprijed

Sustav će pomoći vladama i hitnim službama da učinkovitije odgovore na sve češće ekstremne vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama, kazao je tim hongkonškog sveučilišta znanosti i tehnologije (HKUST) u srijedu. 'Nadamo se da ćemo moći koristiti AI i satelitske podatke za poboljšanje predviđanja ekstremnog vremena ne bismo li bili bolje pripremljeni', kazala je Su Hui, profesorica sveučilišnog odjela za građevinarstvo i okoliš, koja je predvodila projekt.

Svrha sustava je predvidjeti obilne kiše, rekla je Su na tiskovnoj konferenciji sazvanoj kako bi se opisao rad objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences u prosincu. Razvijen u suradnji s kineskim meteorološkim vlastima, sustav ažurira svoja predviđanja svakih 15 minuta te je povećao točnost za preko 15 posto, kazao je tim.

Njihov rad je ključan za Hong Kong i Kinu koji su se 2025. suočili s natprosječno velikim brojem tajfuna i kiša, kazali su znanstvenici.

Grad je prošle godine pet puta izdao najviše upozorenje zbog kiša, a drugo najviše upozorenje 16 puta, što se dosad nije dogodilo, kazale su hongkonške meteorološke vlasti koje zajedno s kineskima rade na primjeni novog modela u svoje prognoze.

DDMS je treniran podacima o temperaturi koje je između 2018. i 2021. prikupio kineski satelit Fengyun-4. Sateliti mogu detektirati nastajanje oblake ranije od drugih sustava za predviđanje poput radara, dodala je Su.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PORUKE IZMEĐU REDAKA

PORUKE IZMEĐU REDAKA

EU sklapa novi strateški savez u Aziji: Tajming nije slučajan, ovo je geopolitička poruka
MASOVNI NADZOR

MASOVNI NADZOR

Aplikacija izazvala pobunu: Agenti ICE-a skeniraju lica, nitko nema pravo odbiti
BIZARNO

BIZARNO

Amazon najavio novi krug otkaza. Zaposlenici su to doznali iz e-maila poslanog greškom

najpopularnije

Još vijesti