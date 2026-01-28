Znanstvenici razvili model AI-a za bolju progonozu ekstremnog vremena

Sustav će pomoći vladama i hitnim službama da učinkovitije odgovore na sve češće ekstremne vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama, kazao je tim hongkonškog sveučilišta znanosti i tehnologije (HKUST) u srijedu. 'Nadamo se da ćemo moći koristiti AI i satelitske podatke za poboljšanje predviđanja ekstremnog vremena ne bismo li bili bolje pripremljeni', kazala je Su Hui, profesorica sveučilišnog odjela za građevinarstvo i okoliš, koja je predvodila projekt.

Svrha sustava je predvidjeti obilne kiše, rekla je Su na tiskovnoj konferenciji sazvanoj kako bi se opisao rad objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences u prosincu. Razvijen u suradnji s kineskim meteorološkim vlastima, sustav ažurira svoja predviđanja svakih 15 minuta te je povećao točnost za preko 15 posto, kazao je tim.

Njihov rad je ključan za Hong Kong i Kinu koji su se 2025. suočili s natprosječno velikim brojem tajfuna i kiša, kazali su znanstvenici.

Grad je prošle godine pet puta izdao najviše upozorenje zbog kiša, a drugo najviše upozorenje 16 puta, što se dosad nije dogodilo, kazale su hongkonške meteorološke vlasti koje zajedno s kineskima rade na primjeni novog modela u svoje prognoze.

DDMS je treniran podacima o temperaturi koje je između 2018. i 2021. prikupio kineski satelit Fengyun-4. Sateliti mogu detektirati nastajanje oblake ranije od drugih sustava za predviđanje poput radara, dodala je Su.