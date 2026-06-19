Googleov Kalendar uvodi novu šarenu značajku

Google uvodi jedno od najtraženijih poboljšanja za svoj Kalendar. Korisnici će uskoro moći birati između čak 200 različitih boja za događaje i kalendare, što bi trebalo znatno olakšati organizaciju obveza, osobito onima koji upravljaju velikim brojem sastanaka i projekata.

Više boja za bolju organizaciju

Dosad je Google Kalendar nudio samo 11 unaprijed definiranih boja, zbog čega su mnogi korisnici bili prisiljeni koristiti iste nijanse za različite vrste događaja. S novim ažuriranjem broj dostupnih boja povećava se na čak 200.

Google pritom uvodi 24 zadane boje, ali korisnici web-verzije Kalendara dobivaju i dodatnu mogućnost odabira vlastitih nijansi putem RGB alata, što otprilike znači da mogu precizno definirati boju prema osobnom ukusu i potrebama.