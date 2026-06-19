Googleov Kalendar uvodi novu šarenu značajku

Tradicionalno mjesto za bilježenje svih datuma na koje planirate zaboraviti u najnovijoj verziji donosi puno veće opcije za boje - izbor raste s 11 na 200
Google uvodi jedno od najtraženijih poboljšanja za svoj Kalendar. Korisnici će uskoro moći birati između čak 200 različitih boja za događaje i kalendare, što bi trebalo znatno olakšati organizaciju obveza, osobito onima koji upravljaju velikim brojem sastanaka i projekata.
Više boja za bolju organizaciju
Dosad je Google Kalendar nudio samo 11 unaprijed definiranih boja, zbog čega su mnogi korisnici bili prisiljeni koristiti iste nijanse za različite vrste događaja. S novim ažuriranjem broj dostupnih boja povećava se na čak 200.
Google pritom uvodi 24 zadane boje, ali korisnici web-verzije Kalendara dobivaju i dodatnu mogućnost odabira vlastitih nijansi putem RGB alata, što otprilike znači da mogu precizno definirati boju prema osobnom ukusu i potrebama.
Mobilna aplikacija ipak ima ograničenja
Za razliku od web-verzije, mobilna aplikacija Google Kalendara neće podržavati RGB birač boja. Korisnici pametnih telefona i tableta moći će birati isključivo između 24 ponuđene nijanse.
Google zasad nije objasnio zašto je naprednija opcija prilagodbe dostupna samo na računalima, naglašava Engadget.
Nadogradnja stiže postupno
Nova funkcionalnost uključena je prema zadanim postavkama, no korisnici će je moći prilagoditi ili isključiti prema vlastitim potrebama. Uvođenje je već započelo, ali zbog velikog broja korisnika Google Kalendara moglo bi potrajati nekoliko tjedana prije nego što postane dostupna svima.
Novost će biti dostupna svim korisnicima Google Workspacea, pretplatnicima usluge Workspace Individual te korisnicima s običnim, osobnim Google računima.