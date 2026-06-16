Google Earth dobio svoj simulator letenja

Za pokretanje te značajke potrebno je otvoriti Google Earth u pregledniku te opciju 'Explore Earth', a zatim u izborniku 'Tools' odabrati 'Flight Simulator'.

Google Earth posljednjih godina dobiva niz novih mogućnosti koje ga pretvaraju u mnogo više od obične karte svijeta. Nakon uvođenja povijesnih prikaza pojedinih lokacija, korisnicima je sada dostupan i simulator letenja koji se može pokrenuti izravno u pregledniku.

Za razliku od profesionalnih simulacija poput Microsoft Flight Simulatora, Googleovo rješenje namijenjeno je prvenstveno istraživanju i zabavi. Tako se odmah nađete u zraku, bez procedura polijetanja i slijetanja, a upravljanje se obavlja tipkovnicom ili mišem. Ako virtualni avion završi na tlu, korisnik jednostavno može ponovno pokrenuti let.

Google naglašava da je riječ o eksperimentalnoj značajci pa su moguće povremene greške ili neočekivano ponašanje aplikacije. Također ističu da simulator nije zamišljen kao alat za ozbiljnu obuku pilota, već kao način za opušteno istraživanje virtualnog prikaza Zemlje.

Iako se čini kao novost, simulator letenja zapravo ima dugu povijest. Pojavio se još 2007. godine u verziji Google Earth 4.2 kao skrivena funkcija namijenjena znatiželjnim korisnicima, a kasnije je postao standardan dio desktop verzije aplikacije, no ostao je relativno nepoznat široj publici.

Njegov dolazak na web dio je Googleove strategije postupnog preseljenja naprednih funkcija u preglednik. Posljednjih godina tvrtka je u web verziju Google Eartha prenijela niz mogućnosti koje su nekoć bile rezervirane za napredne ili profesionalne korisnike, uključujući alate za analizu terena i uvoz podataka.

Tehnološka podloga Google Eartha seže još u rane 2000-e. Sustav prikaza trodimenzionalne Zemlje temelji se na tehnologiji koju je razvila tvrtka Keyhole, specijalizirana za geografske informacijske sustave, a koju je Google preuzeo 2004. godine. Upravo je njihov EarthViewer poslužio kao temelj za razvoj današnjeg Google Eartha.

Razvoj web tehnologija poput WebGL-a posljednjih godina omogućio je pokretanje sve zahtjevnijih grafičkih aplikacija izravno u pregledniku. Zahvaljujući tome, simulacije koje su nekad zahtijevale zasebne programe danas mogu raditi na gotovo svakom modernom računalu bez dodatne instalacije.