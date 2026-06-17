Gejming cafe ispred restorana i trgovačkih lanaca: Friendly Fire proglašen Franšizom godine

Pobjednike bira međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka za franšizno poslovanje iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prema organizatorima, na hrvatskom tržištu danas posluje oko 220 franšiznih mreža u 13 industrija, a franšizni sektor zapošljava više od 17.500 ljudi. Za nagrade nije potrebno podnositi prijavu niti plaćati kotizaciju, već su automatski nominirane sve franšize aktivne na domaćem tržištu.

Nagrade su dodijeljene 12. lipnja u hotelu Zonar u sklopu Brend Foruma kojim se obilježava Svjetski dan franšize. Friendly Fire bio je jedina tvrtka koja je osvojila dvije glavne nagrade večeri.

'Ove nagrade se ne dodjeljuju kao utješne nagrade. U sektoru koji raste 20 posto godišnje, s 16 finalista izabranih među 220 aktivnih mreža, pobjeda u obje ove kategorije govori nam da je ono što smo izgradili prepoznato bez samopromocije', rekao je osnivač i izvršni direktor Friendly Firea David Kosir.

Osim Friendly Firea, priznanja su dobili i drugi domaći i međunarodni franšizni sustavi. Tinker Labs osvojio je nagradu za najbrže rastuću hrvatsku franšizu na regionalnom tržištu, dok je CARWIZ proglašen najboljom hrvatskom izvoznom franšizom. Crofna je dobila priznanje za najperspektivniji novi hrvatski franšizni koncept, a Fish Delish za najbolju hrvatsku franšizu na domaćem tržištu.

Nagrade su osvojili i SuperClever u kategoriji franšize s najvećim društvenim učinkom, Malac Genijalac kao najbolja regionalna franšiza prisutna u Hrvatskoj te Edukido kao najbrže rastuća strana franšiza na hrvatskom tržištu. Posebna priznanja žirija dodijeljena su tvrtki MBE za poslovnu transformaciju te Dječjem Escape Roomu za ubrzani razvoj franšiznog modela.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici međunarodnih franšiznih organizacija i industrije, među kojima predsjednica Svjetskog franšiznog vijeća Cristina Matos, predsjednik Rumunjske franšizne udruge Constantin Anton te direktorica razvoja sajma Franchise Expo Paris Nina Pauk.

Osvojena titula Friendly Fireu donosi i priliku za nastup na Europskim franšiznim nagradama koje će se održati 17. rujna u Bruxellesu. Hrvatski predstavnici na tom natjecanju prethodnih su godina bili Muzej iluzija i Tinker Labs, koji su osvojili europska priznanja u svojim kategorijama.

Friendly Fire nastao je u Zagrebu kao koncept gejming cafea inspiriran nekadašnjim internet klubovima, a tijekom godina prerastao je domaće tržište i proširio poslovanje u inozemstvo. Upravo je međunarodno širenje poslovanja jedan od razloga zbog kojih je tvrtka osvojila priznanje za najvećeg izvoznika hrvatske franšize.