Meta Platforms uvodi pretraživanje s umjetnom inteligencijom na Facebooku. Budite oprezni

Meta Platforms uvodi novi način pretraživanja pomoću umjetne inteligencije na Facebooku koji će sintetizirati sadržaj iz javnih objava, pa ćete umjesto popisa poveznica dobiti sažeti odgovor sličan rezultatima generiranim umjetnom inteligencijom na drugim platformama.

Značajka, koju pokreće Metina umjetna inteligencija, također će omogućiti korisnicima uključivanje u tekuće razgovore i postavljanje dodatna pitanja jednostavnim jezikom na temelju rezultata.

Meta AI će pružati 'odgovore utemeljene na onome što ljudi javno govore u našim aplikacijama' koristeći informacije izvučene s raznih platformi, kao što su Groups i Reels.

Funkcinirat će slično kao kartica Ask, koju pokreće umjetna inteligencija, a koja se nalazi u Metinoj aplikaciji Forum, pomoću koje je moguće dobivanje odgovora na upite iz različitih grupa.

Iako može biti korisno prikupiti informacije iz sadržaja koji generiraju korisnici, a koji sadrži osobna iskustva, trebali biste koristiti Metinu umjetnu inteligenciju (i slične alate) s oprezom.

Odgovori umjetne inteligencije često sadrže netočne informacije i halucinacije, čak i kada su izvučeni iz provjerenog izvornog materijala.

Nedavna istraživanja pokazala su kako je iznenađujuće lako manipulirati rezultatima AI pretraživanja putem sadržaja koji generiraju korisnici na Redditu i Wikipediji.

Gotovo četvrtina svih citata koje koriste AI alati poput Google AI-ja i ChatGPT-ja dolazi s takvih stranica.

Brojne objave na Metinim platformama sadrže dezinformacije i neželjenu poštu. Kao i mnoge društvene platforme, Facebook koristi bilješke zajednice umjesto provjere činjenica putem trećih strana.

Osim toga, sadržaj koji generiraju korisnici nije najpouzdaniji izvor.

U najboljem slučaju, podaci iz kojih AI pretraživanja crpe mogu biti zastarjeli - na primjer, restoran preporučen u objavi o putovanjima zapravo je zatvoren. U najgorem slučaju, informacije mogu biti namjerno obmanjujuće ili zlonamjerne, piše Life Hacker.