[FOTO] Philips Fidelio T1: Velike slušalice za odličan zvuk

Ovo možda nisu slušalice koje ćete nositi baš posvuda sa sobom, ali mogu se pohvaliti nemalim brojem aduta, uz tek pokoji ozbiljniji nedostatak

Između ležišta za slušalice je tipka za uključivanje Bluetootha i lampica koja pokazuje kad je bežično povezivanje aktivno. Odmah ispod tipke, na vanjskom dijelu kućišta je druga lampica, po kojoj možete znati kad je baterija u kućištu napunjena do kraja. Straga je utor za punjenje kabelom USB-C, a T1 je moguće puniti i bežično.

Dizajn je pomalo strog i ozbiljan, moglo bi se reći industrijski. Ne može se poreći kako dobro izgledaju, mada mi je bolji dojam ostavilo kućište nego same slušalice.

Prilično visoka kvaliteta reprodukcije zvuka nije bila iznenađenje, ali me pomalo zatekla punoća basa, koja se u trenucima korištenja u zatvorenim prostorima približavala doživljaju kakav inače povezujem s naglavnim slušalicama.

Fidelio T1 opremljene su 10-milimetarskim driverima s podrškom za frekvencijski raspon od sedam Hz do 40 kHz i kodeke LDAC,AAC, SBC.

Nisam bio baš naročito zadovoljan time kako su prijanjale u uho, zbog čega ih ne bih baš laka srca koristio na otvorenom. Pogotovo ne u bilo kojoj situaciji u kojoj bi bilo teško ponovno doći do njih ako bi slučajno ispale, kao pri intenzivnijim sportskim aktivnostima, recimo. No, moguće je kako vi nećete imati sličnih problema.

Same slušalice djeluju pomalo nezgrapno, usprkos dopadljivoj aluminijskoj završnoj obradi. Kao što sam već spomenuo, prilično su velike pa ne očeujte kako će proći nezamjećeno.

Ukupno gledano, kućište odlično izgleda i djeluje vrlo robusno, no nije naročito praktično za transport.

Nije dolazilo do distorzije pri pojačavanju, a kvaliteta zvuka bila je ujednačena bez obzira za što su slušalice bile u danom trenutku korištene (slušanje glazbe, podcasta i knjiga, glasovni pozivi i video konferencije). Malu prednost bih dao čitanom tekstu poput audioknjiga, no to samo zbog toga što sam zahtjevniji korisnik kad je riječ o glazbi.

Fidelio T1 je moguće koristiti za upravljanje digitalnim osobnim pomoćnicima Google Assistant i Siri, a osim upravljanja dodirom podržava i glasovno upravljanje, za što su zadužena tri ugrađena mikrofona.

Aktivno poništavanje buke također je prilično učinkovito, Neće vas u potpunosti izolirati od okolišne buke, ali će ju svesti na dovoljno nisku razinu kako biste mogli uživati u onome što slušate. Bonus je umanjivanje utjecaja vjetra, što nije značajka kojom raspolažu brojne druge bežične slušalice.

Neriješeni problemi

Na žalost, povezivanje putem Bluetootha i prateća aplikacija Philips Headphones i dalje su Ahilova peta. T1 je dobio podršku za novije izdanje Bluetootha 5.2, ali problemi s povezivanjem koji su me mučili pri korištenju L3 prije šest mjeseci prisutni su i dalje.

Na drugim će uređajima ove slušalice biti prikazane kao dva uređaja međusobno vrlo sličnih naziva. S jednim je moguće povezati se, s drugim ne. U Philipsu su u uputama dodali naznaku koji naziv treba odabrati, što daje naslutiti kako problem neće biti riješen tako skoro, ako i uopće.

Aplikaciju Philips Headphones uopće nisam uspio pokrenuti, kamoli upogoniti. Ne čudi me što u Googleovoj trgovini Play ima sramotno nisku ocjenu 1,7 nakon više od 50 tisuća preuzimanja i više od tisuću recenzija.