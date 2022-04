[FOTO] Isprobali smo MeanIT X3, domaći pametni telefon od 700 kuna - evo što je pokazao

Cjenovno vrlo pristupačan mobitel ima nekoliko potencijalno zanimljivih prednosti, ali dvojbeno je mogu li one nadoknaditi nedostatke, čak i kad je riječ o prosječno zahtjevnim korisnicima

No, plastika kao materijal ima prednost jer je lagana, a X3 je dovoljno dobro dizajniran kako bi ugodno ležao u ruci i pritom ne predstavljao opterećenje tijekom duljeg korištenja.

Spomenuto produljavanje radnog vijeka uređaja također je mogući razlog. No, s uređajima slabih hardverskih specifikacija poput ovog treba računati na rizik kako će ih vrijeme pregaziti zbog povećanja softverskih zahtjeva. Ako ste zbog bilo kojeg razloga spremni prihvatiti taj rizik, zamjenska baterija bit će vam korisna.

Ali, taj problem možete riješiti prijenosnim baterijama, koje uz to mogu poslužiti i za punjenje drugih uređaja, što se za zamjenjivu bateriju ne može reći.

Nisam načisto čemu bi zamjenjiva baterija trebala poslužiti u modelu X3. OK, nabavite li rezervnu smanjit ćete ovisnost o dostupnosti izvora električne energije, što može biti korisno u raznim situacijama (primjerice, višednevnih izleta u prirodu).

Djelomično je razlog u tome što su kapaciteti i izdržljivost baterija zadnjih godina porasli, ali treba u obzir uzeti i na kalkulaciju proizvođača smartfona, koji bi radije da kupujemo nove modele svakih dvije do tri godine umjesto četiri do pet, možda i više.

Taj poklopac nije lako ukloniti, pa vjerujem kako to nećete naročito često raditi odlučite li se za nabavku modela X3.

S obje kamere možete dobiti razmjerno dobre fotografije uz idealne uvjete (primjerice, tijekom vedrog sunčanog dana, na otvorenom). Čak i tad povremeno dolazi do preeksponiranosti, a ni razina prikaza pojedinosti nije blistava.

Osnovnih 16 gigabajta memorije za pohranu nije loše, tim više što se može proširiti do 32 GB karticom microSD odgovarajućeg kapaciteta.

Podržavaju također i snimanje videa HD razlučivosti (1280 puta 720 piksela), uz 30 sličica u sekundi.

Prateća aplikacija za kameru nudi više različitih načina rada, među kojima su panoramsko snimanje, ručno namještanje postavki za snimanje i burst (prasak, kako su preveli u Intelkomu), koji omogućava snimanje do 30 fotografija u nizu.

Softver

S obzirom na slabu hardversku konfiguraciju ne čudi što je za operativni sustav odabran Android 11 Go, kao ni to što X3 dolazi tek nešto više od osnovnog Googleovog seta aplikacija, u rasponu od Chromea i do YouTube Musica i Google Newsa.

Aplikacije koje sam dodao (primjerice, WhatsApp) funkcionirale su, ali znatno sporije i uz više zastajkivanja nego što sam navikao na mom više od dvije godine starom Honoru View20.

Općenito govoreći, izbjegavao bih zatrpavanje memorije modela X3 da sam na vašem mjestu jer će to još više usporiti njegov ionako spor rad.

Baterija

Iako je skromnog kapaciteta, baterija može pogoniti X3 do dva dana umjerenog korištenja. Ne podržava brzo punjenje pa očekujte kako ćete za dostizanje punog kapaciteta nakon što ju potpuno ispraznite trebati odvojiti između dva i tri sata.

Trebat će ju nekoliko puta isprazniti i ponovno napuniti do kraja kako bi postigla puni kapacitet.

Ostalo

X3 dolazi s biometrijskom zaštitom u vidu prepoznavanja lica. Ova je značajka radila iznenađujuće dobro - tek se dva ili tri puta dogodilo da nije odmah otključala uređaj čim bih ga postavio ispred sebe.

Također, u njega je ugrađen FM radio prijamnik, što je pohvalno.

Slušanje radija u današnjem digitalnom dobu možda zvuči anakrono, ali kad imate posla s uređajem više nego skromnih mogućnosti poput ovog nije na odmet imati na raspolaganju pristup zabavi i izvoru informacija koji se ne oslanja na pristup internetu i jak hardver.