[FOTO] Sve po starom, ali na dobar način: Isprobali smo 'zlatnu sredinu' - novi Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsungova 'zlatna sredina' premijske ponude dolazi s nizom manjih promjena i nekoliko korisnih poboljšanja, što je u ovom trenu evolucije serije Galaxy zapravo dosta dobra stvar

Nakon što smo prošle godine isprobali Galaxy S21+ i zaključili da je riječ jako dobrom smartfonu, nismo ostali pretjerano iznenađeni ni recepturom koja je slijedila za S22+: bolja stražnja kamera, male modifikacije dizajna, nov softver, nov procesor i bolja baterija.

Ispod poklopca

Europsku verziju Galaxyja S22+ 5G pokreće najnovija iteracija Samsungovih in-house procesora Exynos 2200, na kojima je Samsung navodno radio s AMD-om. Performanse vrlo okretnog računala u kombinaciji s ekranom velike brzine osvježenja pružaju glatko korisničko iskustvo s minimalnim trzanjem, a sve igre, očekivano, rade s maksimalnim detaljima. Jedna stvar na koju valja obratiti pažnju je zagrijavanje jer se može osjetiti pri korištenju zahtjevnijeg softvera.

Što se baterije tiče, S22+ 5G dolazi s nešto slabijom ćelijom od prošlogodišnje (4500 mAh u odnosu na 4800 mAh), uz premisu superbrzog punjenja do 45 W. S obzirom na to da smartfon, po uzoru na Apple, ne dolazi s punjačem, brzo punjenje nismo uspjeli isprobati, no prema ovome što smo vidjeli, čini se da može izdržati dan do dan i pol između dva punjenja.

Kamere

Najnoviji asortiman optike na izbočenom modulu za kamere sastoji se od tri objektiva: glavnog širokokutnog od 50 MP, telefoto objektiva od 10 MP s trostrukim optičkim zoomom te ultraširokokutnog objektiva od 12 MP.

Performanse kamere pokazale su se izvrsnima u skoro svim uvjetima, s naglaskom na mogućnost snimanja detalja na velikim udaljenostima i komputacijske trikove kojima smartfon može zabilježiti zapanjujuće detaljne slike uz relativno malo korisničkog truda. Kao i na nekoliko proteklih iteracija, Galaxy S22+ pokazao se vrlo jednostavnim za korištenje, što zbog pristupačnog sučelja, što zbog funkcije za automatsko uređivanje koja će spasiti velik broj loše snimljenih scena.