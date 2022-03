[FOTO] Uspio je iznenaditi: Isprobali smo iPad Air 2022, evo što je pokazao na recenziji

Najnovija inačica Appleovog tableta srednje kategorije dolazi sa paketom izvrsnih značajki koje ga podižu na razinu puno skupljeg iPada Pro

Oba uređaja podržavaju True Tone i P3 boju, što prikaz iPada Air za većinu korisnika čini skoro identičnim izborom u odnosu na skuplji model. Još jedna stvar koja ga čini 'slabijim' od iPada Pro je manjak FaceID-ja kojeg zamjenjuje senzor za TouchID smješten na tipki za paljenje. Kapacitet uređaja seže od 64 GB do 256 GB u odnosu na Proovih 128 GB do 2 TB, no prosječnom korisniku to neće činiti bitnu razliku.

Konačno, tu su i kamere, značajka koju velika većina korisnika tableta niti ne koristi. iPad Air dolazi sa širokokutnim senzorom od 12 MP i selfi kamerom opremljenom ultra širokokutnim objektivom od 12 MP.

Besprijekorna brzina

Performanse novog tableta su očekivano stelarne. Riječ je o platformi koja pokreće Appleove laptope, što znači da doslovno ne postoji aplikacija koja će na ovom uređaju trzati. Softversko iskustvo zaokruženo je iOS-om 15 koji se besprijekorno uparuje sa ostatkom Appleovog softverskog i hardverskog ekosustava.

Uređaj je lagan, elegantan i tanak, što olakšava transport i ostavlja jako dobar vizualni dojam. Jedina stvar koju preporučamo je da zajedno s tabletom kupite odgovarajući etui, s obzirom da se radi o relativno tankom i krhkom računalu. Za kraj, baterija podržava oko deset sati neprekidnog rada te se puni relativno brzo.

Ubojica iPada Pro?

iPad Air za 2022. je na koncu priče zapravo više od onog što smo očekivali. Umjesto oprezne iteracije dobili smo uređaj koji performansama ozbiljno konkurira iPadu Pro, a košta više od tisuću kuna manje. Ako vam osvježenje zaslona od 120 Hz ne igra preveliku ulogu pri kupovini Appleovog tableta, ne vidimo apsolutno nikakav razlog zašto biste umjesto njega kupili 11-inčni iPad Pro.