Isprobali smo slušalice Philips Fidelio L3: Vrhunski zvuk i udobnost, fantastična baterija, ali...

Fidelio L3 nisu jeftine niti savršene slušalice, ali ponudit će vam puno toga dobrog zauzvrat ako želite uživati u slušanju i kad ste u bučnijem okruženju

Neće se distorzirati odvrnete li ih do maksimuma, ali u pojedinim će slučajevima dobiti ponešto metalan prizvuk. Za pojačavanje do maksimuma nije, doduše, bilo potrebe. Rijetko sam ih koristio na više od 15-20 posto glasnoće.

U Fidelio L3 su ugrađeni 40-milimetarski driveri s podrškom za razmjerno široki frekvencijski raspon (od sedam do 40.000 Hz), kao i zvuk visoke razlučivosti te kodeke SBC, AAC i aptX/aptX HD.

Osobno mi to nije bio problem, ali ako ste skloniji korištenju lijeve ruke umjesto desne raspored upravljačkih kontrola vam neće biti naročito praktičan.

Ove će se bežične slušalice same isključiti ako ih, recimo, stavite oko vrata ili odložite na stol, i ponovno aktivirati kad ih stavite na glavu. Osim što je praktično, to pomaže izvanredno dugom trajanju baterija, o čemu ću nešto više reći malo kasnije.

Povezivanje i prateća aplikacija

Fidelio L3 moguće je Bluetoothom bežično povezati s dva uređaja odjednom. To se pokazalo takvim i u praksi - povezao sam ih s pametnim telefonom Honor View20 i Acerovim laptopom s operativnim sustavom Windows 10 - ali nije uvijek išlo glatko.

Naime, na drugim uređajima ove će slušalice biti prikazane kao dva uređaja međusobno vrlo sličnih naziva. S jednim je moguće povezati se, s drugim ne. Nema drugog načina doznati koji je pravi osim metodom pokušaj-pogreška, što je prilično iritatno dok se ne naviknete.

Nominalni maksimalni domet od deset metara izdržao je provjeru i u stvarnim okolnostima. Naravno, to će u velikoj mjeri ovisiti o tome u kakvom se okruženju nalazite dok ih koristite, ali ove su se Philipsove slušalice prilično dobro nosile s preprekama koje bi prekinule vezu za nemali broj drugih modela.

Prateća aplikacija Philips Headphones za operativni sustav Android je... Pa, beskorisna. Kad bih ju uspio pokrenuti - otprilike jednom ili dva puta u deset pokušaja - vrlo brzo bi prestala funkcionirati ili bi javljala kako slušalice nisu povezane s mobitelom, čak i kad bih ih u tom trenutku koristio.

Nakon nekoliko desetaka pokušaja jednostavno sam digao ruke. Za slušalice ove razine kvalitete i cijene prateći softver je neprihvatljivo niske razine kvalitete.

Baterija

S druge strane, teško je naći bežične slušalice koje se mogu mjeriti s Fidelio L3 po izdržljivosti baterije. Po Philipsovim specifikacijama trebale bi potrajati do 38 sati (32 s uključenim poništavanjem buke). To se pokazalo približno točnim - punio sam ih prvi put tek nakon pet do šest dana intenzivnog korištenja.

Punjenje od nule do sto posto kapaciteta potrajalo je oko dva sata.