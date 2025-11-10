ZNAJU KAKO UŽIVATI

Zajedno otputovali u Dubai: Maja Šuput pokazala idilične trenutke sa Šimom

I. B.

10.11.2025 u 21:32

Maja Šuput i Šime Elez
Maja Šuput i Šime Elez Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Bionic
Reading

Pjevačica Maja Šuput uhvatila je pauzu između koncerata i snimanja showa Supertalent, a to je vrijeme odlučila provesti na romantičnom odmoru u Dubaiju u dobrom društvu 'Savršenog' Šime Eleza

Maja je otputovala na egzotičnu destinaciju, ali tamo ne uživa sama. S njom se na put otišao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, a Maja se s odmora javila objavom na Instagram profilu podijelivši seriju fotografija iz Dubaija.

vezane vijesti

Uz jednostavan opis 'Odmor', Maja je objavila galeriju koja prikazuje idilične trenutke provedene sa Šimom. Par uživa na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na gradsku panoramu.

Maja blista u elegantnom kupaćem kostimu i dizajnerskim ljetnim kombinacijama, dok se ona i Šime opuštaju uz čašu vina i male zalogaje, ne skrivajući međusobnu privrženost i osmijehe.

Šime Elez, kojeg pamtimo iz showa 'Gospodin Savršeni' i popularna domaća glazbena zvijezda redovito se zajedno pojavljuju u javnosti, što je očekivano potaknulo glasine o njihovom ljubavnom odnosu.

'Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super', izjavio je nedavno za Net.hr.

Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
    +5
Maja Šuput i Šime Elez u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'SNOVI'

'SNOVI'

Marino Vrgoč predstavlja Hrvatsku na Dječjem Eurosongu; Poslušajte njegovu pjesmu
NIŽE KONTROVERZE

NIŽE KONTROVERZE

Sydney Sweeney sasvim iskrena: 'Ne mogu kontrolirati kako me drugi doživljavaju'
LADY LOUISE WINDSOR

LADY LOUISE WINDSOR

Nazivaju je tajnim oružjem: Može li kći omiljene kraljičine snahe spasiti obitelj?

najpopularnije

Još vijesti