Zajedno otputovali u Dubai: Maja Šuput pokazala idilične trenutke sa Šimom

Maja je otputovala na egzotičnu destinaciju, ali tamo ne uživa sama. S njom se na put otišao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez , a Maja se s odmora javila objavom na Instagram profilu podijelivši seriju fotografija iz Dubaija.

Uz jednostavan opis 'Odmor', Maja je objavila galeriju koja prikazuje idilične trenutke provedene sa Šimom. Par uživa na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na gradsku panoramu.

Maja blista u elegantnom kupaćem kostimu i dizajnerskim ljetnim kombinacijama, dok se ona i Šime opuštaju uz čašu vina i male zalogaje, ne skrivajući međusobnu privrženost i osmijehe.

Šime Elez, kojeg pamtimo iz showa 'Gospodin Savršeni' i popularna domaća glazbena zvijezda redovito se zajedno pojavljuju u javnosti, što je očekivano potaknulo glasine o njihovom ljubavnom odnosu.

'Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super', izjavio je nedavno za Net.hr.