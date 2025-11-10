Oglasili se iz Kremlja o traču o kojem bruji cijeli svijet

Lavrov (75), diplomatski veteran poznat po tvrdom pregovaračkom stilu, bio je odsutan s velikog sastanka u Kremlju prošli tjedan kojem bi inače prisustvovao.

Također, Putin je odabrao nekog drugog da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi kasnije ovog mjeseca, umjesto Lavrova koji je redovito imao tu ulogu u prošlosti.

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organiziranje samita između ruskog predsjednika i Donalda Trumpa.