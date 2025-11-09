Rusija prijetnju ne predstavlja samo na Zemlji? Njemački ministar: 'Ovo više ne možemo ignorirati'

Prema analizi think-tanka RAND, ometanje komunikacijskih satelita može ugroziti prijenos satelitskih snimki, telekomunikacije i pristup internetu putem satelita, dok bi narušavanje navigacijskih sustava moglo imati ozbiljne posljedice i za vojne operacije i za civilno zrakoplovstvo, piše CNN .

'Ruske aktivnosti, osobito u svemiru, predstavljaju temeljnu prijetnju svima nama. Prijetnju koju više ne možemo ignorirati', izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius na konferenciji svemirske industrije u Berlinu.

Moskva i Peking sve agresivniji u orbiti

Njemačka vojska nedavno je otkrila da su dva ruska izviđačka satelita pratila komercijalne IntelSatove satelite koje koriste njemačke oružane snage i njezini saveznici. Pistorius je upozorio da Rusija i Kina 'mogu ometati, zaslijepiti, manipulirati ili fizički uništiti satelite0, te najavio ulaganja od više milijardi u njemačke svemirske programe.

Slično upozorenje uputio je i zapovjednik britanskog svemirskog zapovjedništva, general Paul Tedman, koji je ustvrdio da ruski sateliti 'svakog tjedna ometaju britanske sustave' i prate njihove letjelice u orbiti. 'Imaju senzore koji promatraju naše satelite i pokušavaju prikupiti podatke s njih', izjavio je Tedman za BBC.

NATO je već ranije upozorio da Rusija razvija oružja namijenjena uništavanju satelita, uključujući mogućnost postavljanja nuklearnog oružja u svemir. Moskva takve optužbe odbacuje, iako je prošle godine blokirala rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom bi se zabranilo postavljanje nuklearnog oružja u orbitu. Kina je tada bila suzdržana.

Kako se otkriva svemirsko 'špijuniranje'?

Stručnjaci objašnjavaju da je moguće relativno lako detektirati prisutnost stranih satelita, no teško je sa sigurnošću utvrditi njihove stvarne sposobnosti i namjere. 'Ako ruski satelit dugo ostane u blizini europskog komunikacijskog satelita, možemo zaključiti da ondje prikuplja podatke', kaže Clayton Swope iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.

Ruski su sateliti u prošlosti, dodaje Swope, testirali sustave koji 'izgledaju poput oružja' i ispaljivali projektile. 'Ti sateliti često prate druge kao da su uspavane ćelije, spremne na napad u trenutku odluke', kaže Swope. No, priznaje, granica između izviđanja i oružane prijetnje vrlo je tanka: 'Često se mora nagađati o sposobnostima i namjerama operatora.'

SAD i Francuska upozoravale su još prije desetak godina da se ruski sateliti 'parkiraju' uz njihove, pokušavajući presretati komunikaciju. Pentagon je 2015. izvijestio da je ruski vojni satelit približio svoje letjelice dvama Intelsatovima, što je tada izazvalo zabrinutost u Washingtonu. Slični slučajevi zabilježeni su i 2017., kada su se ruski sateliti približili francusko-talijanskom obavještajnom satelitu.

'To ponašanje nije novo, ali ga treba promatrati u kontekstu rata u Ukrajini i šire ruske agresije, uključujući povrede zračnog prostora NATO-a', pojašnjava Juliana Suess iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP).