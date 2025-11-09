Rusija prijetnju ne predstavlja samo na Zemlji? Njemački ministar: 'Ovo više ne možemo ignorirati'

Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo upozorili su na rastuću prijetnju koju predstavljaju ruski i kineski vojni sateliti. Zapadni dužnosnici posljednjih tjedana su izvijestili o sve češćim slučajevima da Rusija u svemiru 'prati, ometa i ometa' njihove satelite. Analitičari pak upozoravaju da Moskva i Peking ubrzano grade kapacitete za svemirsko ratovanje
'Ruske aktivnosti, osobito u svemiru, predstavljaju temeljnu prijetnju svima nama. Prijetnju koju više ne možemo ignorirati', izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius na konferenciji svemirske industrije u Berlinu.
Prema analizi think-tanka RAND, ometanje komunikacijskih satelita može ugroziti prijenos satelitskih snimki, telekomunikacije i pristup internetu putem satelita, dok bi narušavanje navigacijskih sustava moglo imati ozbiljne posljedice i za vojne operacije i za civilno zrakoplovstvo, piše CNN.
Moskva i Peking sve agresivniji u orbiti
Njemačka vojska nedavno je otkrila da su dva ruska izviđačka satelita pratila komercijalne IntelSatove satelite koje koriste njemačke oružane snage i njezini saveznici. Pistorius je upozorio da Rusija i Kina 'mogu ometati, zaslijepiti, manipulirati ili fizički uništiti satelite0, te najavio ulaganja od više milijardi u njemačke svemirske programe.
Slično upozorenje uputio je i zapovjednik britanskog svemirskog zapovjedništva, general Paul Tedman, koji je ustvrdio da ruski sateliti 'svakog tjedna ometaju britanske sustave' i prate njihove letjelice u orbiti. 'Imaju senzore koji promatraju naše satelite i pokušavaju prikupiti podatke s njih', izjavio je Tedman za BBC.
NATO je već ranije upozorio da Rusija razvija oružja namijenjena uništavanju satelita, uključujući mogućnost postavljanja nuklearnog oružja u svemir. Moskva takve optužbe odbacuje, iako je prošle godine blokirala rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom bi se zabranilo postavljanje nuklearnog oružja u orbitu. Kina je tada bila suzdržana.
Kako se otkriva svemirsko 'špijuniranje'?
Stručnjaci objašnjavaju da je moguće relativno lako detektirati prisutnost stranih satelita, no teško je sa sigurnošću utvrditi njihove stvarne sposobnosti i namjere. 'Ako ruski satelit dugo ostane u blizini europskog komunikacijskog satelita, možemo zaključiti da ondje prikuplja podatke', kaže Clayton Swope iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.
Ruski su sateliti u prošlosti, dodaje Swope, testirali sustave koji 'izgledaju poput oružja' i ispaljivali projektile. 'Ti sateliti često prate druge kao da su uspavane ćelije, spremne na napad u trenutku odluke', kaže Swope. No, priznaje, granica između izviđanja i oružane prijetnje vrlo je tanka: 'Često se mora nagađati o sposobnostima i namjerama operatora.'
SAD i Francuska upozoravale su još prije desetak godina da se ruski sateliti 'parkiraju' uz njihove, pokušavajući presretati komunikaciju. Pentagon je 2015. izvijestio da je ruski vojni satelit približio svoje letjelice dvama Intelsatovima, što je tada izazvalo zabrinutost u Washingtonu. Slični slučajevi zabilježeni su i 2017., kada su se ruski sateliti približili francusko-talijanskom obavještajnom satelitu.
'To ponašanje nije novo, ali ga treba promatrati u kontekstu rata u Ukrajini i šire ruske agresije, uključujući povrede zračnog prostora NATO-a', pojašnjava Juliana Suess iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP).
Što je s Kinom?
Kineske aktivnosti u svemiru još su sofisticiranije i zabrinjavajuće, tvrde stručnjaci. 'Kina je danas daleko snažnija svemirska sila od Rusije', kaže Suess. 'Vidjeli smo iznimno precizne manevre kineskih satelita koji se velikom brzinom približavaju drugima, što izaziva ozbiljnu zabrinutost na Zapadu.'
Kina je, primjerice, testirala satelit s robotskom rukom koja može pomaknuti druge letjelice u drugu orbitu, a ta se tehnologija može koristiti i u civilne i u vojne svrhe. 'Za razliku od Rusije, Kina ima resurse da provodi takve operacije u kontinuitetu', kaže Suess.
Prema Swopeu iz CSIS-a, kineske aktivnosti u svemiru često su 'netransparentne i teško razumljive', što samo povećava napetosti.
Europa kaska
Njemačka je najavila ulaganje do 35 milijardi eura u svemirske projekte tijekom sljedećih pet godina, a britanska vlada pojačava obrambeni proračun i razvija senzore koji mogu otkriti laserske prijetnje u orbiti. 'To je ogroman iznos, ali i odraz političke volje da Europa konačno uhvati korak', kaže Suess.
Francuska već razvija tzv. 'satelite tjelohranitelje', letjelice čija je zadaća štititi druge satelite. Kako će točno izgledati i funkcionirati, još je nepoznato.
Sjedinjene Države, koje su u svemirskim tehnologijama daleko ispred, i dalje ulažu najviše, a europske zemlje računaju na suradnju unutar NATO-a. Savez je još 2019. proglasio svemir operativnom domenom, a od 2021. primjenjuje se i članak 5. na napade u svemiru, što znači da bi napad na jedan satelit mogao biti shvaćen kao napad na cijeli Savez.
Unatoč rastućim ulaganjima, analitičari upozoravaju da Europa još uvijek zaostaje, dok Kina i SAD predvode novu svemirsku utrku. Rusija, s druge strane, pokazuje da njezini vlastiti sustavi nisu pouzdani; čak su i u Ukrajini zabilježeni slučajevi ruskih borbenih zrakoplova s komercijalnim GPS uređajima zalijepljenima na kokpit. 'To dovoljno govori o stanju njihove tehnologije', zaključuje Suess.