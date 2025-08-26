Europski fintech div ponovno se priprema za izlazak na burzu

Prema izvorima, dionice će ponuditi po cijeni od 34 do 36 dolara . Očekuje se da će Klarna kroz javnu ponudu prikupiti oko milijardu dolara. Sama tvrtka odbila je komentirati navode.

Tvrtka je u travnju obustavila IPO zbog nestabilnosti na globalnim tržištima izazvane carinskim mjerama administracije Donalda Trumpa . Prvotno je još 2021. razmatrala izlazak na burzu, no tada se odlučila povući.

Nova procjena vrijednosti značajno je niža od gotovo 50 milijardi dolara koliko je Klarna ciljala 2021., kao i od 15 milijardi dolara koliko je vrijedila početkom ove godine. No poboljšanje tržišta kapitala tijekom ljeta i uspješni IPO-i nekoliko velikih tvrtki ponovno su probudili interes investitora. Primjerice, Figma i Circle ostvarili su rast cijena dionica od 333 posto i 864 posto u prvim danima trgovanja.

Prema podacima LSEG-a, 20 najvećih ovogodišnjih IPO-a u SAD-u u prosjeku je na prvi dan zabilježilo rast cijene dionica od 36 posto. Klarna, koja je preoblikovala internetsku kupovinu svojim modelom 'kupi sada, plati kasnije', objavila je da je u drugom tromjesečju ostvarila 20 posto veće prihode na godišnjoj razini – 823 milijuna dolara.

Prilagođena operativna dobit porasla je za milijun dolara i sada iznosi 29 milijuna dolara, dok je broj aktivnih korisnika porastao 31 posto, na ukupno 111 milijuna.

Podsjetimo, riječ je o tvrtki koja je među prvima prihvatila ideju korištenja chatbota umjesto ljudske korisničke podrške, da bi potom ponovno počela zapošljavati ljude. >>Više pročitajte OVDJE<<

O Klarni

Klarna je osnovana 2005. godine i proslavila se svojim BNPL modelom koji kupcima omogućuje odgodu plaćanja ili podjelu troškova na rate. U posljednje vrijeme fintech širi poslovanje izvan BNPL-a te ulazi u bankarske usluge, uključujući debitne kartice i programe povrata novca.

Krajem srpnja Klarna je dobila odobrenje za poslovanje kao institucija elektroničkog novca u Ujedinjenom Kraljevstvu, što joj omogućuje pružanje bankarskih usluga na tom tržištu. Korisnici ondje sada mogu držati i upravljati novcem putem računa u Klarninoj banci. Takvo pozicioniranje svrstava Klarnu uz bok potrošačkim neobankama poput američkog Chimea, koji je u lipnju kroz IPO prikupio gotovo jednu milijardu dolara, prenosi Poslovni dnevnik.

Kada se radi o poslovanju, u poslovnom izvještaju za drugi kvartal ove godine Klarna je zabilježila prihod od 823 milijuna dolara, u odnosu na 682 milijuna dolara u istom razdoblju lani, uz snažan rast u Sjedinjenim Državama, gdje sada ostvaruje najveći dio prihoda. Broj aktivnih korisnika dosegnuo je 111 milijuna, a fintech surađuje s 790 tisuća trgovaca diljem svijeta. Neto gubitak porastao je na 52 milijuna dolara zbog većih troškova, kreditnih gubitaka i jednokratnog restrukturiranja.

Švedska tvrtka danas posluje u 25 zemalja, među kojima su najveća europska tržišta poput Njemačke, Francuske, Italije i Španjolske, kao i Sjedinjene Države, Kanada i Australija. U Hrvatskoj Klarna nije prisutna.