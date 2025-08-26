Europski fintech div ponovno se priprema za izlazak na burzu

Švedski fintech Klarna ponovno se priprema za izlazak na njujoršku burzu i cilja na IPO valuaciju između 12,6 i 13,4 milijarde dolara, piše Reuters pozivajući se na dva izvora upoznata s planovima
Tvrtka je u travnju obustavila IPO zbog nestabilnosti na globalnim tržištima izazvane carinskim mjerama administracije Donalda Trumpa. Prvotno je još 2021. razmatrala izlazak na burzu, no tada se odlučila povući.
Prema izvorima, dionice će ponuditi po cijeni od 34 do 36 dolara. Očekuje se da će Klarna kroz javnu ponudu prikupiti oko milijardu dolara. Sama tvrtka odbila je komentirati navode.
Nova procjena vrijednosti značajno je niža od gotovo 50 milijardi dolara koliko je Klarna ciljala 2021., kao i od 15 milijardi dolara koliko je vrijedila početkom ove godine. No poboljšanje tržišta kapitala tijekom ljeta i uspješni IPO-i nekoliko velikih tvrtki ponovno su probudili interes investitora. Primjerice, Figma i Circle ostvarili su rast cijena dionica od 333 posto i 864 posto u prvim danima trgovanja.
Prema podacima LSEG-a, 20 najvećih ovogodišnjih IPO-a u SAD-u u prosjeku je na prvi dan zabilježilo rast cijene dionica od 36 posto. Klarna, koja je preoblikovala internetsku kupovinu svojim modelom 'kupi sada, plati kasnije', objavila je da je u drugom tromjesečju ostvarila 20 posto veće prihode na godišnjoj razini – 823 milijuna dolara.
Prilagođena operativna dobit porasla je za milijun dolara i sada iznosi 29 milijuna dolara, dok je broj aktivnih korisnika porastao 31 posto, na ukupno 111 milijuna.
Podsjetimo, riječ je o tvrtki koja je među prvima prihvatila ideju korištenja chatbota umjesto ljudske korisničke podrške, da bi potom ponovno počela zapošljavati ljude. >>Više pročitajte OVDJE<<
O Klarni
Klarna je osnovana 2005. godine i proslavila se svojim BNPL modelom koji kupcima omogućuje odgodu plaćanja ili podjelu troškova na rate. U posljednje vrijeme fintech širi poslovanje izvan BNPL-a te ulazi u bankarske usluge, uključujući debitne kartice i programe povrata novca.
Krajem srpnja Klarna je dobila odobrenje za poslovanje kao institucija elektroničkog novca u Ujedinjenom Kraljevstvu, što joj omogućuje pružanje bankarskih usluga na tom tržištu. Korisnici ondje sada mogu držati i upravljati novcem putem računa u Klarninoj banci. Takvo pozicioniranje svrstava Klarnu uz bok potrošačkim neobankama poput američkog Chimea, koji je u lipnju kroz IPO prikupio gotovo jednu milijardu dolara, prenosi Poslovni dnevnik.
Kada se radi o poslovanju, u poslovnom izvještaju za drugi kvartal ove godine Klarna je zabilježila prihod od 823 milijuna dolara, u odnosu na 682 milijuna dolara u istom razdoblju lani, uz snažan rast u Sjedinjenim Državama, gdje sada ostvaruje najveći dio prihoda. Broj aktivnih korisnika dosegnuo je 111 milijuna, a fintech surađuje s 790 tisuća trgovaca diljem svijeta. Neto gubitak porastao je na 52 milijuna dolara zbog većih troškova, kreditnih gubitaka i jednokratnog restrukturiranja.
Švedska tvrtka danas posluje u 25 zemalja, među kojima su najveća europska tržišta poput Njemačke, Francuske, Italije i Španjolske, kao i Sjedinjene Države, Kanada i Australija. U Hrvatskoj Klarna nije prisutna.