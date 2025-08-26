RUSIMA POMAŽE KINA

Apel iz tajne ukrajinske tvornice dronova: 'Ako nam Zapad ne pomogne...'

L. Š.

26.08.2025 u 12:13

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Sky News dobio je ekskluzivan pristup jednoj od ukrajinskih tvornica dronova, čija se lokacija zbog ruskih napada stalno premješta i strogo čuva u tajnosti. Reportaža otkriva kako su dronovi postali najvažnije oružje Ukrajine protiv invazije, ali i koliko brzo Rusija sustiže njihove kapacitete

Tvrtka General Cherry Drones osnovana je na početku rata kao volonterski projekt koji je mjesečno izrađivao stotinjak letjelica. Danas proizvodi i tisuću puta više, no prema riječima Andrija Lavrenoviča, to je i dalje nedovoljno: 'Rusi imaju golem broj vojnika i vozila. Naši nas vojnici svaki dan mole: trebamo više, trebamo bolje, trebamo brže i snažnije.'

Slična upozorenja uputio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te je ovog tjedna izjavio da je Rusija povećala broj dronova, a Ukrajina zbog nedostatka sredstava još nije uspjela proširiti proizvodnju.

U neuglednoj poslovnoj zgradi reporteri Sky Newsa vidjeli su na tisuće ručno sastavljenih i prilagođenih dronova. Dio kvadkoptera nosi eksploziv za udare po neprijatelju, a drugi lete i do šest kilometara u visinu da bi presretali ruske izviđačke letjelice.

Svaki primjerak testira se prije odlaska na bojište. Među radnicima je i 19-godišnji Dima, a on se prije rata u Hersonskoj oblasti bavio dronovima iz hobija. Danas ih provjerava za borbu. Tek 1000 dolara vrijedan ukrajinski dron može srušiti neprijateljski avion, vrijedan i 300 puta više.

Rusija masovno povećava kapacitete

U međuvremenu Moskva ulaže u masovnu proizvodnju. Nedavno objavljene snimke pokazuju stotine napadačkih dronova Geranij, spremnih za lansiranje na ukrajinske gradove. Rusija je usavršila i iranske Šahide u brže i ubojitije verzije koje svaku noć pogađaju civilne ciljeve. Ukrajinske vlasti procjenjuju da bi uskoro moglo biti lansirano i do tisuću dronova u jednoj noći.

Poseban izazov predstavljaju letjelice vođene optičkim vlaknom, one koje nije moguće ometati elektroničkim protumjerama. 'Naš prototip je učinkovitiji, ali Rusi su ranije krenuli i već su skalirali proizvodnju', rekao je Oleksandr Drakar, voditelj razvoja novih proizvoda u ukrajinskoj tvrtki.

Prema njegovim riječima, značajan doprinos Rusima stiže iz Kine: 'Cijele tvornice ondje rade isključivo za Rusiju, proizvodeći optička vlakna u ogromnim količinama.' Istodobno Kina ograničava opskrbu mikročipovima i komponentama ključnim za ukrajinsku proizvodnju.

Ukrajinci tvrde da se danas 80 posto napada na bojištu izvodi dronovima. Utrka u inovacijama postala je ključna – svaka nova tehnologija brzo izaziva odgovor druge strane. Rat u Ukrajini ubrzao je transformaciju ratovanja u borbu strojeva nalik znanstvenoj fantastici i tko god odnese prevlast u zraku, imat će prednost i u budućim sukobima.

Ako Zapad želi biti na pobjedničkoj strani, morat će dati Zelenskom i njegovim startup tvrtkama za dronove više pomoći kako bi održali prednost, navodi Sky News.

