Apel iz tajne ukrajinske tvornice dronova: 'Ako nam Zapad ne pomogne...'

Tvrtka General Cherry Drones osnovana je na početku rata kao volonterski projekt koji je mjesečno izrađivao stotinjak letjelica. Danas proizvodi i tisuću puta više, no prema riječima Andrija Lavrenoviča, to je i dalje nedovoljno: 'Rusi imaju golem broj vojnika i vozila. Naši nas vojnici svaki dan mole: trebamo više, trebamo bolje, trebamo brže i snažnije.'

Slična upozorenja uputio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te je ovog tjedna izjavio da je Rusija povećala broj dronova, a Ukrajina zbog nedostatka sredstava još nije uspjela proširiti proizvodnju.

U neuglednoj poslovnoj zgradi reporteri Sky Newsa vidjeli su na tisuće ručno sastavljenih i prilagođenih dronova. Dio kvadkoptera nosi eksploziv za udare po neprijatelju, a drugi lete i do šest kilometara u visinu da bi presretali ruske izviđačke letjelice.

Svaki primjerak testira se prije odlaska na bojište. Među radnicima je i 19-godišnji Dima, a on se prije rata u Hersonskoj oblasti bavio dronovima iz hobija. Danas ih provjerava za borbu. Tek 1000 dolara vrijedan ukrajinski dron može srušiti neprijateljski avion, vrijedan i 300 puta više.