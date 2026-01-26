Neočekivano otkriće u kineskoj grobnici: Među zidnim slikama i plavokosi muškarac

Istraživači su u drevnoj kineskoj grobnici pronašli zidne slike s plavokosim muškarcem sa svijetlom bradom

Arheolozi su u kineskoj pokrajini Shanxi tek nedavno detaljno izvijestili o otkriću grobnice koja je slučajno pronađena još 2018. godine tijekom rekonstrukcije ceste na padini brda u glavnom gradu pokrajine Taiyuanu. Prema Long Zhenu, ravnatelju Instituta za istraživanje drevnog grada Jinyanga, grobnica je iznimno bogato oslikana, a murali prekrivaju gotovo cijelu unutrašnjost, od ulaza i hodnika do postolja na kojem su stajali ljesovi. Prikazuju prizore svakodnevnog života iz doba dinastije Tang: žene koje melju brašno i koriste naranče za zahvaćanje vode, muškarce koji rade tjesteninu ili tuku rižu, kao i razne kućanske i poljoprivredne poslove.

Stručnjaci smatraju da je grobnica pripadala muškarcu koji je umro 736. u dobi od 63 godine u srednjem razdoblju dinastije Tang (618.–907.) te da je ondje pokopan sa suprugom. Na zidovima je oslikano osam scena u tada popularnom stilu 'figure pod drvećem', a prikazuju ljude u svakodnevnim aktivnostima ispod dekorativno oslikanih stabala. Ti prizori nude rijedak i živopisan uvid u svakodnevicu tog razdoblja, piše Popular Mechanics. Većina oslikanih likova izgleda kao da pripada kineskoj etničkoj skupini Han, no jedan se jasno izdvaja: muškarac plave kose i brade koji vodi deve. Povjesničar Victor Xiong smatra da se najvjerojatnije radi o Sogdijcu iz srednje Azije, naroda poznatog po trgovini duž Puta svile na području današnjeg Tadžikistana i Uzbekistana.