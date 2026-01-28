GRADE TVORNICU

Vijetnamska tvrtka udružuje snage s BYD‑om u proizvodnji baterija

L. Š. / Hina

28.01.2026 u 05:00

BYD
BYD Izvor: EPA / Autor: Stringer
Vijetnamski proizvođač automobila Kim Long Motor objavio je u utorak da će u suradnji s kineskim divom BYD‑om izgraditi tvornicu baterija za gospodarska električna vozila u projektu vrijednom 130 milijuna dolara

Prema odredbama sporazuma, Kim Long Motor financirat će gradnju pogona, dok će BYD pružiti sveobuhvatnu tehničku i tehnološku podršku, stoji u priopćenju. Pogon će biti smješten na parceli veličine 4,4 hektara i imat će proizvodni kapacitet od tri gigavatsata godišnje, prema navodima vijetnamskog proizvođača.

Radovi bi trebali početi uskoro, objavila je kompanija, ne navodeći precizne rokove. Kim Long Motor namjerava u pogonu proizvoditi baterije za gospodarska električna vozila, uključujući autobuse, kamione i minibuseve. U drugoj fazi tvornica će se proširiti na 10 hektara, a proizvodni kapacitet udvostručen, na šest gigavatsati godišnje. Nakon proširenja krenut će i proizvodnja baterija za osobna električna vozila.

Vijetnamsko tržište električnih vozila ubrzano raste, a sektorom dominira domaći automobilski div VinFast koji je nedavno ušao i u segment gospodarskih vozila električnim kombijem EC Van, osmišljenim za održivi prijevoz tereta u urbanim sredinama.

