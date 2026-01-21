Mnogima je zapeo za oko i zbog rijetkih minerala: Gradonačelnica s Grenlanda 'poklopila' Trumpa

'Želim ga zbog nacionalne sigurnosti', tako već tjednima tvrdi američki predsjednik Donald Trump, obrazlažući zašto želi posjedovati Grenland. No, spekulira se da je oko bacio na taj autonomni danski teritorij i zbog rijetkih minerala

Američki predsjednik Donald Trump tijekom sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom izjavio je da njegov interes za Grenland nema veze s rijetkim mineralima, već isključivo sa sigurnosnim razlozima, naglašavajući strateški značaj tog arktičkog područja. 'Želim Grenland zbog sigurnosti. Ne želim ga ni za šta drugo. Imamo toliko rijetkih zemnih minerala da ne znamo šta da radimo s njima. Ne treba nam ni za šta drugo', rekao je Trump. 'Što se tiče Grenlanda, znate, morate ići osam metara duboko kroz led da biste ih dobili. To nije nešto što će mnogi ljudi učiniti ili žele učiniti. Ne, ovdje govorimo o sigurnosti', dodao je.

Odbacio je tako spekulacije da je na ovaj dio Danske bacio oko i zbog rudnog bogatstva. Američki USGS procjenjuje da ima oko 1,5 milijuna tona iskopivih rezervi rijetkih minerala. Dansko-grenlandski geološki zavod (GEUS) procjenjuje da takve rezerve dosežu čak 36,1 milijun tona. No, iako je javno odbacio da ga zanimaju, jedna grenlandska gradonačelnica obratila mu se otvorenim pismom, u kojem ga upozorava da mu to ni ne padne na pamet. Radi se o Malene Vahl Rasmussen, gradonačelnici Kommune Kujalleq, dijela Grenlanda koji je najbogatiji rijetkim mineralima i strateškim rudama. 'Podzemni slojevi Grenlanda nisu na prodaju kroz politički pritisak, omalovažavanje ili manjak poštovanja. Točka. Zanimanje koje vi i vaša administracija iskazujete za grenlandske resurse nosi sa sobom obveze – ne samo pravne, nego i moralne i političke. Kada se o Grenlandu, našim institucijama, našim saveznicima i našem narodu govori s nepoštovanjem, povjerenje se narušava. A bez povjerenja, nema ni pristupa. Ni jednog jedinog grama', poručila je Vahl Rasmussen u otvorenom pismu Trumpu.

Grenland Izvor: EPA / Autor: Christian Klindt Soelbeck







+13 Grenland Izvor: EPA / Autor: Christian Klindt Soelbeck