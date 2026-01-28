Najbliže katastrofi ikada? Sat sudnjeg dana pomaknut na 85 sekundi do ponoći

'Svaka sekunda je važna i vrijeme nam istječe. Ovo nije dramatiziranje, nego realnost. Sada smo na 85 sekundi do ponoći', poručila je Alexandra Bell, izvršna direktorica Biltena, prenosi Sky News .

Odluku su objavili znanstvenici okupljeni oko Biltena atomskih znanstvenika, a oni svake godine procjenjuju koliko je svijet blizu samouništenja. Dosad najbliže ponoći bilo je 89 sekundi dok novo pomicanje kazaljke pojačava poruku da se upozorenja ignoriraju.

Nuklearne prijetnje, ratovi i umjetna inteligencija

Na vrhu popisa razloga za novo pomicanje sata ponovno su nuklearni rizici. Znanstvenici upozoravaju na sve agresivnije ponašanje nuklearnih sila – Rusije, Kine i Sjedinjenih Država.

'Tijekom 2025. godine ništa se u području nuklearne sigurnosti nije kretalo u dobrom smjeru', rekla je Bell. Dodala je da se postojeći diplomatski okviri urušavaju, da se ponovno govori o nuklearnim testiranjima te da raste opasnost od širenja nuklearnog naoružanja.

Posebno zabrinjava činjenica da posljednji važeći sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije istječe 5. veljače. Iako je Vladimir Putin predložio njegovo jednogodišnje produljenje, američki predsjednik Donald Trump zasad se nije službeno očitovao o tome, a stručnjaci su podijeljeni oko toga bi li produljenje imalo smisla.

Uz nuklearne prijetnje, znanstvenici upozoravaju na rat u Ukrajini, američke i izraelske napade na Iran, napetosti između Indije i Pakistana te rastuće tenzije u Aziji, uključujući Korejski poluotok i Tajvan. 'Ovo je prije svega priča o globalnom neuspjehu političkog vodstva', istaknula je Bell.

AI kao novi faktor rizika

Prvi put tako snažno u fokusu je i nekontrolirana integracija umjetne inteligencije u vojne sustave, kao i njezina potencijalna zloupotreba u razvoju bioloških prijetnji.

Dodatno upozorenje odnosi se na ulogu AI-a u širenju dezinformacija, što potkopava demokratske procese i društvenu stabilnost.

U objavi je sudjelovala i Maria Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2021. godine, koja je poručila: 'Živimo u informacijskom armagedonu, temeljnoj krizi iz koje proizlaze sve ostale. Tehnologija koja profitira od podjela širi laži brže od činjenica.'