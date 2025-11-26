EU države usuglasile stav o 'chat controlu'. Kreću pregovori s Parlamentom

Europski parlament je stajalište donio još prije dvije godine, ali u Vijeću EU-a pregovori su se oduljili zbog prigovora da bi nova uredba mogla uvesti masovni nadzor prihvatnih komunikacija građana. Prema dogovoru država članica prijedlog o obveznom skeniranju kako bi se otkrili nelegalni sadržaji je odbačen u umjesto toga pooštreni su zahtjevi za platforme koje pružaju usluge razmjene poruka.

Države članice su se usuglasile da sadašnja privremena mjera, koja istječe 3. travnja sljedeće godine i koja aplikacijama za razmjenu poruka dopušta da dobrovoljno 'pročešljaju' sumnjivi sadržaj postane trajna.

Danski prijedlog odbačen

Prema izvornom prijedlogu Komisije iz 2022., nadležne tijela u državama članicama imala bi pravo zatražiti od platformi da provjeravaju razmjenu poruka kako bi se otkrilo nelegalni sadržaj s fotografijama ili videozapisima seksualnog zlostavljanja djece.

U rujnu je dansko predsjedništvo predložilo kompromis prema kojem bi se pružateljima usluga internetske komunikacije moglo naložiti obvezno otkrivanje slika i videozapisa seksualnog zlostavljanja djece. Međutim, krajem listopada, zbog nedovoljne podrške među državama članicama, ta je opcija napuštena i predloženo je dobrovoljno provjeravanje chata.

Sada su se države članice složile da će platforme morati procijeniti rizik mogu li se njihove usluge zloupotrijebiti za širenje materijala o seksualnom zlostavljanju djece ili za vrbovanje djece.