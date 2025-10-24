Elon Musk traži od Tesle ogroman novac kako bi kontrolirao vojsku robota

Iako bi mogao postati prvi svjetski bilijarder, ustvrdio je kako mu novac nije toliko važan, ali barem snažan utjecaj na robote jest
Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk zatražio je veći stupanj kontrole nad tom tvrtkom, kao i paket plaće koji bi mogao vrijediti gotovo bilijun američkih dolara, kako bi mogao izgraditi 'vojsku robota'.
U određenom smislu, Musk traži od dioničara Tesle odobrenje ogromne isplate kako bi osigurao da on - i samo on - ostane pod kontrolom nad legijama humanoidnih robota tvrtke (koje ne postoje). Rekao je također kako mu novac nije toliko važan, ali želi kontrolu ili barem snažan utjecaj na robotsku vojsku.
Prema predloženom paketu plaća, Musk bi morao ostvariti određene ciljeve kako bi primio tu zapanjujuću naknadu, poput proizvodnje milijun robotaksija i milijun humanoidnih robota, kao i povećanje vrijednosti Tesle za bilijune dolara. Musk, već najbogatiji čovjek na svijetu, dosegao bi nove visine financijske nedodirljivosti ako uspije postići te ciljeve. Očekuje se kako će dioničari odobriti paket tijekom godišnjeg sastanka dioničara tvrtke 7. studenog.
Od prijetnji do straha
Muskovi strahovi od izbacivanja iz Tesle u suprotnosti su s njegovim prethodnim prijetnjama kako će jednostavno napustiti tvrtku ako paket plaća ne bude odobren.
Čini se neobičnim, piše Verge, da bi Teslin odbor ikada razmatrao Muskovo izbacivanje, posebno nakon što su cijelu godinu sjedili skrštenih ruku dok on radio za administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa kao šef DOGE-a, što je dovelo prosvjednog pokreta protiv Tesle na nacionalnoj razini u SAD-u i dramatičnog pada prodaje.
Ne tako davno Musk je upozoravao na umjetnu inteligenciju kao prijetnju čovječanstvu. Usporedio je rad na njoj s prizivanjem demona i više puta upozoravao kako tehnologija predstavlja egzistencijalni rizik za čovječanstvo. Bio je i pozvao je vlade na regulaciju umjetnu inteligencije prije nego što postane prekasno.
Teslini roboti Optimus zasad su daleko su prijetnje društvu. Mučili su se dijeliti kokice u restoranu tvrtke u Los Angelesu. Sam Musk priznao je kako je teško izgraditi robotsku ruku koja je spretna kao ljudska.
Optimus V3 bi trebao biti predstavljen tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Četvrta verzija bi trebala biti skalirana na desetke tisuća jedinica.