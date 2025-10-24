Elon Musk traži od Tesle ogroman novac kako bi kontrolirao vojsku robota

Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk zatražio je veći stupanj kontrole nad tom tvrtkom, kao i paket plaće koji bi mogao vrijediti gotovo bilijun američkih dolara, kako bi mogao izgraditi 'vojsku robota'.

U određenom smislu, Musk traži od dioničara Tesle odobrenje ogromne isplate kako bi osigurao da on - i samo on - ostane pod kontrolom nad legijama humanoidnih robota tvrtke (koje ne postoje). Rekao je također kako mu novac nije toliko važan, ali želi kontrolu ili barem snažan utjecaj na robotsku vojsku.

Prema predloženom paketu plaća, Musk bi morao ostvariti određene ciljeve kako bi primio tu zapanjujuću naknadu, poput proizvodnje milijun robotaksija i milijun humanoidnih robota, kao i povećanje vrijednosti Tesle za bilijune dolara. Musk, već najbogatiji čovjek na svijetu, dosegao bi nove visine financijske nedodirljivosti ako uspije postići te ciljeve. Očekuje se kako će dioničari odobriti paket tijekom godišnjeg sastanka dioničara tvrtke 7. studenog.