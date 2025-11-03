Kim Kardashian sumnja u slijetanje na Mjesec 1969. godine, odgovorili joj iz NASA-e

Reality zvijezda je u novoj epizodi popularnog reality showa komentirala spuštanje američkih astronauta na Mjesec te izjavila da 'misli da je cijela stvar bila lažna'. Odgovorio joj je vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy
Američka svemirska agencija NASA reagirala je na izjave Kim Kardashian, koja je u novoj epizodi reality serije The Kardashians izrazila sumnju u slijetanje na Mjesec 1969. godine.
Tijekom epizode, emitirane u četvrtak na Huluu, osnivačica brenda Skims razgovarala je sa suigračicom Sarah Paulson o teorijama zavjere te izjavila kako vjeruje da se misija Apollo 11 'možda nikada nije dogodila'. Kardashian je pritom spomenula navodni citat Buzza Aldrina, drugog čovjeka koji je kročio na Mjesec, tvrdeći da je astronaut rekao kako 'nema strašnog trenutka jer se to nije dogodilo'.
'Stalno istražujem teorije zavjere. Mislim da je slijetanje bilo lažno. Vidjela sam nekoliko videa u kojima Buzz Aldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja u intervjuima', rekla je Kardashian u isječku iz emisije.
Nekoliko sati nakon emitiranja epizode, Sean Duffy, vršitelj dužnosti NASA-ina administratora, odgovorio je na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru) i označio Kardashian uz komentar:
'Da, bili smo na Mjesecu...šest puta! I još bolje: [NASA Artemis] se vraća pod vodstvom [predsjednika Donalda Trumpa]. Pobijedili smo u posljednjoj svemirskoj utrci, a pobijedit ćemo i u ovoj.'
Kardashian je uzvratila Duffyju pitanjem o međuzvjezdanom kometu 3I/ATLAS, napisavši: 'Čekaj...što je s 3I Atlasom!?'
Duffy joj je odgovorio objašnjavajući da je riječ o trećem međuzvjezdanom kometu koji prolazi kroz Sunčev sustav, dodavši: 'Nema izvanzemaljaca. Nema prijetnje za život na Zemlji. 3 = treći, I = interstellar (međuzvjezdani), ATLAS = otkriven našim sustavom Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System.' Uz to je pohvalio njetinu znatiželju i pozvao je na nadolazeće lansiranje misije Artemis u Kennedyjevom svemirskom centru.
Teorije zavjere o lažnom slijetanju na Mjesec postoje desetljećima, no znanstvena zajednica ih je u potpunosti osporila. Institut za fiziku (Institute of Physics) navodi da su sve tvrdnje o lažiranju diskreditirane, te podsjeća da su astronauti Apolla donijeli 382 kilograma stijena s Mjeseca, koje su neovisno analizirane i potvrđene kao autentične u laboratorijima diljem svijeta.
Jedno istraživanje objavljeno u časopisu PLOS One pokazalo je da bi 'lažiranje misije na Mjesec zahtijevalo sudjelovanje više od 400.000 zavjerenika', što bi dugoročno bilo nemoguće prikriti, piše Guardian.