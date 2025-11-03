Kim Kardashian sumnja u slijetanje na Mjesec 1969. godine, odgovorili joj iz NASA-e

Američka svemirska agencija NASA reagirala je na izjave Kim Kardashian, koja je u novoj epizodi reality serije The Kardashians izrazila sumnju u slijetanje na Mjesec 1969. godine.

Tijekom epizode, emitirane u četvrtak na Huluu, osnivačica brenda Skims razgovarala je sa suigračicom Sarah Paulson o teorijama zavjere te izjavila kako vjeruje da se misija Apollo 11 'možda nikada nije dogodila'. Kardashian je pritom spomenula navodni citat Buzza Aldrina, drugog čovjeka koji je kročio na Mjesec, tvrdeći da je astronaut rekao kako 'nema strašnog trenutka jer se to nije dogodilo'.

'Stalno istražujem teorije zavjere. Mislim da je slijetanje bilo lažno. Vidjela sam nekoliko videa u kojima Buzz Aldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja u intervjuima', rekla je Kardashian u isječku iz emisije.