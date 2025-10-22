SpaceX-ova megaraketa još je daleko od Mjeseca? Iz NASA-e upozoravaju Muska da im vrijeme istječe

Stručnjaci tvrde da će kompanija, ako planira poštovati rok do 2027. godine, neke vrlo složene sustave morati testirati i osposobiti u rekordnom vremenu
SpaceX-ova raketa Starship uspješno je poletjela iz Teksasa prošlog tjedna u sklopu svog 11. testnog leta, no prema mišljenju stručnjaka iz svemirske industrije, još uvijek je daleko od spremnosti za velike misije istraživanja svemira.
Tijekom testa raketni pojačivač upalio je svih 33 motora da bi letjelica uzletjela, a zatim još šest motora koji su omogućili probijanje Zemljine atmosfere. Nakon dosezanja planirane visine leta, izbacila je osam simuliranih satelita i ponovno aktivirala jedan od motora u svemiru, izvijestila je tvrtka u vlasništvu Elona Muska.
Starship, najsnažnija raketa ikad izgrađena, planira se koristiti za misiju Artemis III 2027. godine, kojom bi se ljudi prvi put nakon 1960-ih trebali vratiti na Mjesec. Dugoročni cilj SpaceX-a je upotreba ove letjelice i za misije prema Marsu 2030-ih.
NASA gubi strpljenje
Vršitelj dužnost administratora NASA-e Sean Duffy u ponedjeljak je izjavio za CNBC da SpaceX kasni s izgradnjom svog lunarnog sustava za NASA-inu misiju Artemis III. Dodao je da stoga razmatraju nove ugovore s konkurentskim tvrtkama, uključujući Blue Origin Jeffa Bezosa.
Prema informacijama CNBC-ja, NASA je SpaceX-u i Blue Originsu dala rok do 29. listopada da predlože načine na koje ubrzati projekt. Agencija je također zatražila prijedloge industrije o tome kako 'povećati učestalost' budućih misija na Mjesec.
Musk je nedavno oštro napao Duffyja jer je izjavio da SpaceX kasni s planovima za povratak na Mjesec. 'Osoba odgovorna za američki svemirski program ne može imati dvoznamenkast IQ', napisao je Musk u utorak na platformi X.
U naknadnim objavama pogrdno ga je nazvao 'Sean Dummy' i optužio ga da 'pokušava uništiti NASA-u'. Zatim je objavio anketu u kojoj je upitao korisnike: 'Treba li netko čije je najveće postignuće penjanje po drveću voditi američki svemirski program?', aludirajući na Duffyjevu prošlost kao natjecatelja u brzom penjanju.
Ima još puno izazova
Prema Larsu Petzoldu iz Europskog instituta za znanstvenu politiku (ESPI), SpaceX još mora dokazati niz ključnih tehničkih sposobnosti prije nego što letjelica bude spremna za ljudske misije. 'Vrijeme im polako istječe', rekao je Petzold, dodajući da se tvrtka oslanja na postupno testiranje i poboljšavanje kapaciteta u svakoj novoj misiji.
Dosad su svi Starshipovi letovi bili suborbitalni, što znači da letjelica još nije završila puni krug oko Zemlje niti postavila satelit u orbitu. Pierre Lionnet iz udruženja ASD-Eurospace rekao je da je upravo sposobnost lansiranja satelita u orbitu ključna funkcija raketnih sustava te je očekivao da će to SpaceX već testirati.
Sljedeći veliki izazov bit će demonstracija prijenosa goriva u svemiru, postupak kojim bi jedna letjelica mogla dopuniti drugu, što je presudno za misije prema Mjesecu i Marsu. Petzold ističe da će Starship za takve letove trebati dodatno gorivo, a Lionnet upozorava da je riječ o iznimno složenom procesu koji još nije izveden. 'Radi se o premještanju stotina tona tekućih plinova u bestežinskom prostoru', objasnio je Lionnet.
Da bi se Starship pripremio za misiju Artemis III, stručnjaci procjenjuju da će mu biti potrebno još između 10 i 20 testnih letova. Ti bi letovi trebali potvrditi da letjelica može ući u lunarnu orbitu, pristati uz infrastrukturu na Mjesecu i sigurno sletjeti s posadom. Lionnet ističe da SpaceX tek treba testirati mnoge konfiguracije, uključujući sustave za slijetanje, solarne panele, kabine za boravak i mehanizme za spuštanje astronauta na površinu Zemljina satelita.
Osim toga, potrebno je dokazati ponovnu upotrebljivost letjelice, jednu od glavnih prednosti na kojima SpaceX temelji svoj koncept. Iako je Falcon 9 pokazao sposobnost brze pripreme za novi let, gornji dio Starshipa prolazi kroz ekstremne temperature pri povratku, što znatno otežava ponovno korištenje. 'Na snimkama povratka vidi se da je letjelica doslovno u plamenu, pa je teško povjerovati da bi isti primjerak mogao ponovno poletjeti bez većeg održavanja', rekao je Lionnet.
Novi model letjelice, Starship Version 3, trebao bi donijeti ključna tehnička poboljšanja. Glasnogovornik SpaceX-a Dan Huot izjavio je da će nova verzija sadržavati 'značajne promjene ispod poklopca', uključujući naprednije pogonske i energetske sustave te adaptere za spajanje dviju letjelica radi prijenosa goriva.
Petzold smatra da ovaj model predstavlja prijelaz prema operativnoj fazi Starshipa, omogućujući lansiranje satelita u orbitu, ali da je još daleko od spremnosti za letove s posadom prema Mjesecu ili Marsu. Unatoč uspješnom 11. testu, stručnjaci upozoravaju da SpaceX tek ulazi u najzahtjevniju fazu razvoja rakete koja bi trebala omogućiti novu eru svemirskih misija, piše Euronews.
NASA pod pritiskom krize i smanjenja kadrova
SpaceX je još 2021. godine dobio ugovor vrijedan 2,9 milijardi dolara za razvoj lunarnog sustava, a tvrtke poput Blue Origina, Lockheed Martina i Boeinga sudjeluju u drugim fazama programa.
No projekt prate brojni problemi i odgode. NASA je prvu misiju Artemis lansirala u studenom 2022. godine, ali je u prosincu 2023. odgodila sljedeće letove. Prva misija s astronautima sada je planirana za travanj 2026., a slijetanje na Mjesec predviđeno je za 2027. godinu.
Uz tehničke zastoje, NASA se suočava s posljedicama djelomičnog zatvaranja američke vlade, a to prijeti odgodom obnove ugovora i daljnjih projekata. Prema izvješću CNBC-ja, zaposlenici koji rade na misiji Artemis dobili su izuzeće i smiju nastaviti s radom.
Osim toga, dok je Musk bio na čelu Ureda za učinkovitost državne uprave (DOGE) u sklopu Trumpove administracije, NASA je pretrpjela značajne rezove i smanjenje broja zaposlenika, što je povezano s ukidanjem DEI programa i restrukturiranjem. Od Trumpova dolaska na vlast, oko 4000 NASA-inih zaposlenika prihvatilo je program odgođenog odlaska, čime je broj radnika smanjen za gotovo petinu.