SpaceX-ova megaraketa još je daleko od Mjeseca? Iz NASA-e upozoravaju Muska da im vrijeme istječe

SpaceX-ova raketa Starship uspješno je poletjela iz Teksasa prošlog tjedna u sklopu svog 11. testnog leta, no prema mišljenju stručnjaka iz svemirske industrije, još uvijek je daleko od spremnosti za velike misije istraživanja svemira. Tijekom testa raketni pojačivač upalio je svih 33 motora da bi letjelica uzletjela, a zatim još šest motora koji su omogućili probijanje Zemljine atmosfere. Nakon dosezanja planirane visine leta, izbacila je osam simuliranih satelita i ponovno aktivirala jedan od motora u svemiru, izvijestila je tvrtka u vlasništvu Elona Muska. Starship, najsnažnija raketa ikad izgrađena, planira se koristiti za misiju Artemis III 2027. godine, kojom bi se ljudi prvi put nakon 1960-ih trebali vratiti na Mjesec. Dugoročni cilj SpaceX-a je upotreba ove letjelice i za misije prema Marsu 2030-ih.

NASA gubi strpljenje Vršitelj dužnost administratora NASA-e Sean Duffy u ponedjeljak je izjavio za CNBC da SpaceX kasni s izgradnjom svog lunarnog sustava za NASA-inu misiju Artemis III. Dodao je da stoga razmatraju nove ugovore s konkurentskim tvrtkama, uključujući Blue Origin Jeffa Bezosa. Prema informacijama CNBC-ja, NASA je SpaceX-u i Blue Originsu dala rok do 29. listopada da predlože načine na koje ubrzati projekt. Agencija je također zatražila prijedloge industrije o tome kako 'povećati učestalost' budućih misija na Mjesec. Musk je nedavno oštro napao Duffyja jer je izjavio da SpaceX kasni s planovima za povratak na Mjesec. 'Osoba odgovorna za američki svemirski program ne može imati dvoznamenkast IQ', napisao je Musk u utorak na platformi X. U naknadnim objavama pogrdno ga je nazvao 'Sean Dummy' i optužio ga da 'pokušava uništiti NASA-u'. Zatim je objavio anketu u kojoj je upitao korisnike: 'Treba li netko čije je najveće postignuće penjanje po drveću voditi američki svemirski program?', aludirajući na Duffyjevu prošlost kao natjecatelja u brzom penjanju.

Ima još puno izazova Prema Larsu Petzoldu iz Europskog instituta za znanstvenu politiku (ESPI), SpaceX još mora dokazati niz ključnih tehničkih sposobnosti prije nego što letjelica bude spremna za ljudske misije. 'Vrijeme im polako istječe', rekao je Petzold, dodajući da se tvrtka oslanja na postupno testiranje i poboljšavanje kapaciteta u svakoj novoj misiji. Dosad su svi Starshipovi letovi bili suborbitalni, što znači da letjelica još nije završila puni krug oko Zemlje niti postavila satelit u orbitu. Pierre Lionnet iz udruženja ASD-Eurospace rekao je da je upravo sposobnost lansiranja satelita u orbitu ključna funkcija raketnih sustava te je očekivao da će to SpaceX već testirati. Sljedeći veliki izazov bit će demonstracija prijenosa goriva u svemiru, postupak kojim bi jedna letjelica mogla dopuniti drugu, što je presudno za misije prema Mjesecu i Marsu. Petzold ističe da će Starship za takve letove trebati dodatno gorivo, a Lionnet upozorava da je riječ o iznimno složenom procesu koji još nije izveden. 'Radi se o premještanju stotina tona tekućih plinova u bestežinskom prostoru', objasnio je Lionnet.