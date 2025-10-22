Prva žena koja je upravljala svemirskom letjelicom i promijenila povijest NASA-e

Eileen Collins ušla je u povijest kao prva žena koja je pilotirala i zapovijedala svemirskim letjelicama, probijajući granice i mijenjajući sliku astronautike. Iako je riječ o jednoj od najvažnijih figura u povijesti NASA-e, njezino ime nije uvijek bilo široko poznato. Novi dokumentarni film Spacewoman nastoji to promijeniti, donoseći priču o njezinu iznimnom putu.

Collins se u Londonu, u Znanstvenom muzeju, prisjeća trenutka kada je kao djevojčica odlučila da želi postati astronautkinja. Čitajući članak o programu Gemini, već je s devet godina znala čime se želi baviti. Tada nije bilo žena astronautkinja, no ona je jednostavno zaključila da će postati 'gospođa astronaut'. Od samog početka cilj joj je bio biti na mjestu pilota, što je zahtijevalo vojnu karijeru i status probne pilotkinje.

U američkom Ratnom zrakoplovstvu brzo se istaknula i bila odabrana za NASA-in program astronauta. Godine 1995. postala je prvom ženom koja je pilotirala Space Shuttleom, NASA-inim višekratno upotrebljivim 'svemirskim avionom'. Zbog simbolike svoje uloge osjećala je veliku odgovornost, svjesna da svaki njezin potez utječe na percepciju budućih pilotkinja. Kasnije je postala i prva žena zapovjednica svemirske misije, čime je ponovno pomaknula granice u profesiji kojom su dotad dominirali muškarci, piše BBC.