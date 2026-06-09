Dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu: Središnji državni portal dobio AI asistenta

Kako su naglasili, umjesto da građani samostalno pretražuju članke, zakone i opise usluga, sustav im omogućuje da svoja pitanja postave kao da izravno razgovaraju sa službenikom na šalteru.

Virtualni asistent, temeljen na umjetnoj inteligenciji, omogućuje korisnicima da pitanja postavljaju prirodnim jezikom, slično kao u razgovoru sa službenikom, bez potrebe za poznavanjem administrativnih procedura ili složenog pretraživanja internetskih stranica. Sustav pritom pretražuje bazu znanja portala gov.hr te pruža odgovore temeljene na službenim i ažuriranim informacijama, izvijestili su iz Ministarstva.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da je riječ o važnom iskoraku u digitalizaciji javne uprave i približavanju državnih usluga građanima. 'Želimo da građani što brže i jednostavnije dođu do informacija koje su im potrebne. Uvođenjem AI virtualnog asistenta činimo javnu upravu dostupnijom, učinkovitijom i prilagođenijom potrebama korisnika', kazao je.

Naglasio je da će taj servis građanima biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – vikendom, praznicima ili usred noći, čime se, kaže, u potpunosti eliminiraju ograničenja klasičnih radnih vremena šaltera. Dodao je i da taj servis služi kao izravan vodič kroz sustav e-Građani, uz maksimalnu zaštitu privatnosti.

Bilo da je riječ o informaciji kako izvaditi novu putovnicu, kako upisati dijete u vrtić ili kako promijeniti prebivalište, asistent u sekundi analizira cijelu bazu znanja portala gov.hr i nudi precizan, strukturiran odgovor s poveznicama na konkretne e-usluge.

Nova usluga uvedena je u sklopu projekta Uspostave jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čiji je cilj građanima olakšati pristup informacijama i digitalnim uslugama javne uprave.

Poručili su i da se baza znanja automatski ažurira svakodnevno, što znači da svaka nova informacija objavljena od strane državnih tijela istog trenutka postaje dostupna asistentu.