LAKŠE I BRŽE

Dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu: Središnji državni portal dobio AI asistenta

L. Š. / Hina

09.06.2026 u 12:06

Damir Habijan
Damir Habijan Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Građani od sada na središnjem državnom portalu gov.hr mogu koristiti AI virtualnog asistenta za jednostavnije pronalaženje informacija o javnim uslugama i lakšu komunikaciju s državnom upravom, izvijestili su u utorak iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Virtualni asistent, temeljen na umjetnoj inteligenciji, omogućuje korisnicima da pitanja postavljaju prirodnim jezikom, slično kao u razgovoru sa službenikom, bez potrebe za poznavanjem administrativnih procedura ili složenog pretraživanja internetskih stranica. Sustav pritom pretražuje bazu znanja portala gov.hr te pruža odgovore temeljene na službenim i ažuriranim informacijama, izvijestili su iz Ministarstva.

Kako su naglasili, umjesto da građani samostalno pretražuju članke, zakone i opise usluga, sustav im omogućuje da svoja pitanja postave kao da izravno razgovaraju sa službenikom na šalteru.

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Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da je riječ o važnom iskoraku u digitalizaciji javne uprave i približavanju državnih usluga građanima. 'Želimo da građani što brže i jednostavnije dođu do informacija koje su im potrebne. Uvođenjem AI virtualnog asistenta činimo javnu upravu dostupnijom, učinkovitijom i prilagođenijom potrebama korisnika', kazao je.

Naglasio je da će taj servis građanima biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – vikendom, praznicima ili usred noći, čime se, kaže, u potpunosti eliminiraju ograničenja klasičnih radnih vremena šaltera. Dodao je i da taj servis služi kao izravan vodič kroz sustav e-Građani, uz maksimalnu zaštitu privatnosti.

Bilo da je riječ o informaciji kako izvaditi novu putovnicu, kako upisati dijete u vrtić ili kako promijeniti prebivalište, asistent u sekundi analizira cijelu bazu znanja portala gov.hr i nudi precizan, strukturiran odgovor s poveznicama na konkretne e-usluge.

Nova usluga uvedena je u sklopu projekta Uspostave jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čiji je cilj građanima olakšati pristup informacijama i digitalnim uslugama javne uprave.

Poručili su i da se baza znanja automatski ažurira svakodnevno, što znači da svaka nova informacija objavljena od strane državnih tijela istog trenutka postaje dostupna asistentu.

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