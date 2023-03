Iz Češke u Hrvatsku stiže softver koji tvrtkama pomaže smanjiti potrošnju struje, objasnili su nam kako to funkcionira

U Češkoj je prije 15 godina svjetlo dana ugledao Nano Energies, tehnološko-informatička tvrtka koja djeluje u energetskom sektoru i bavi se uravnoteženjem mreže te optimizacijom proizvodnje i potrošnje električne energije za poslovne korisnike. 'Core business' tvrtke je, ugrubo rečeno, agregiranje fleksibilne elektroenergetske imovine, a to bi moglo obilježiti budućnost industrije

Zapošljavaju 130 visokokvalificiranih stručnjaka , uključujući IT stručnjake i programere, matematičare te stručnjake za obnovljive izvore energije, a kako nam otkriva Dominik Maričević , country manager tvrtke Nano Energies Hrvatska, do kraja godine planiraju nova širenja.

Sve se odvija automatski, putem pametnog sustava. Pridonosimo stabilizaciji elektroenergetske mreže, a tim pristupom možemo postići smanjenje troškova od deset do 30 posto . I sve to bez potrebe za transformacijom korisnikovih operacija; nema potrebe da mijenjaju standardni način rada i potrošnje, a u određenim momentima stabiliziramo sustav i reguliramo njihove jedinice', kaže Maričević.

'Vrijeme prihvatljivih cijena energije je završilo'

'Kao agregatori postajemo jedan od preduvjeta digitalne i zelene transformacije; predvodnici smo koji moraju biti spremni pomoći mreži za sve veći prihvat novih, nestabilnih obnovljivih izvora energije, poput Sunca i vjetra, koji iz minute u minutu mogu promijeniti svoju dostupnost. Nalazimo se u zelenoj energetskoj tranziciji i moramo poticati prihvat novih obnovljivih izvora na mrežu, moramo biti prisutni i kao agregator spremni omogućiti stabilizaciju', ističe.

Znamo da je energija najvažnija grana industrije, a Maričević kaže i da se, prema dosad viđenom, može slobodno reći da su poduzetnici već svjesni toga da je završilo vrijeme jeftinih cijena energije.

'Sada moraju razmišljati o investicijama u svoje obnovljive izvore energije i osiguranje samodostatnosti. To je ključno za budućnost i ljudi postaju sve više svjesni toga. Kad nam je dobro, ne mijenjamo ništa, a situacija se počela naglo mijenjati uslijed pandemije.

Kad smo zagazili u drugi stupanj energetske tranzicije, kad je došlo do izraženijih pomaka, od gašenja pojedinih konvencionalnih izvora energije u Europi - poput termoelektrana na ugljen te nuklearnih elektrana - došlo je i do pomaka na energetskom tržištu, što je dovelo do vrlo volatilnih cijena energije. Zbog rata u Ukrajini tržište se dodatno 'zaljuljalo' i u konačnici je došlo do još većih poremećaja', istaknuo je.