'Leteći stražar' za Putinove podmornice: Pogledajte kakva je grdosija stigla Njemačkoj iz SAD-a

Njemačka je u petak primila svoj prvi pomorski patrolni zrakoplov P-8A Poseidon, koji je stigao na glavni aerodrom u Berlinu iz Sjedinjenih Država preko Islanda. Zrakoplov je dočekao ministar obrane Boris Pistorius, nazvavši ga ključnim pojačanjem u nadzoru mora i obrani od ruskih podmornica u sjevernom Atlantiku

Riječ je o prvom od ukupno osam zrakoplova vrijednih 3,1 milijardu eura, koji će do 2028. godine postupno biti isporučeni njemačkoj mornarici. P-8A Poseidon, razvijen na temelju Boeinga 737, može letjeti više od 7.000 kilometara te nositi pet lakih torpeda MK-54 težine po 300 kilograma i četiri protubrodske rakete AGM-84 Harpoon, piše Euronews. 'P-8 će trajno ojačati naše sposobnosti pomorske izvidbe, globalnog nadzora mora i, posebno, otkrivanja i borbe protiv neprijateljskih podmornica', izjavio je kontraadmiral Jan Christian Kaack, nazvavši zrakoplov 'letećim stražarom'.

Poseidon koristi mrežu sonarnih plutača koje odašilju zvučne valove radi otkrivanja podmornica, dok ugrađeni podvodni mikrofoni bilježe jeke kako bi precizno odredili njihovu poziciju, uključujući i nuklearne podmornice. Osim toga, zrakoplov može djelovati i protiv ciljeva na kopnu. Njemačka planira P-8A prvenstveno rasporediti u strateški važnom području između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, gdje bi u slučaju sukoba ruske podmornice mogle pokušati prekinuti NATO-ove opskrbne linije. Opasnost postoji i u Baltičkom moru te u Sredozemlju, preko tjesnaca Gibraltara. Posadu zrakoplova čini 11 članova - trojica pilota, dvojica taktičkih koordinatora i šest operatera senzora.

P-8A Poseidon stigao u Berlin Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER







