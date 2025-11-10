Kakav je to video Elon Musk objavio nakon što je od Tesle ishodio bilijun USD?

Brojni korisnici X-a su se obrušili na video generiran umjetnom inteligencijom. Jedan ga je opisao kao 'najrazvedeniju objavu svih vremena', a drugi ga je nazvao 'najtužnijom objavom u povijesti'

Nakon što su dioničari Tesle odobrili novi paket naknada koji bi mogao vrijediti bilijun američkih dolara, čini se kako je glavni izvršni direktor Elon Musk to odlučio proslaviti vikendom na platformi društvenih medija X.

U ranoj jutarnjoj objavi - s vjerojatno slučajnom vremenskim oznakom od 4:20 - Musk je pustio video generiran Grok Imagineom, novim alatom za fotografije i video tvrtke xAI. Prema njegovom opisu, video je generiran upitom: Ona se smiješi i kaže: 'Uvijek ću te voljeti.' I video doista prikazuje animiranu ženu na kišnoj ulici koja izgovara te riječi očito sintetičkim glasom.

Grok Imagine prompt:



She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025

Dvadeset četiri minute kasnije, Musk je objavio video generiran Grokom u kojem glumica Sydney Sweeney govori glasom koji očito nije njen: 'Tako si neugodna.' Iako je sve češće vidjeti ljude kako su čudni prema ženama generiranim umjetnom inteligencijom, pa čak i kako formiraju romantične veze s robotima za brbljanje, brojni korisnici X-a su se posebno obrušili na video 'uvijek te volim'. Jedan ga je opisao kao 'najrazvedeniju objavu svih vremena', a drugi ga je nazvao 'najtužnijom objavom u povijesti ove web stranice'. Najoštrija kritika je stigla od 87-godišnje spisateljice Joyce Carol Oates.

So curious that such a wealthy man never posts anything that indicates that he enjoys or is even aware of what virtually everyone appreciates— scenes from nature, pet dog or cat, praise for a movie, music, a book (but doubt that he reads); pride in a friend’s or relative’s… https://t.co/xMxQGSVqEt — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) November 8, 2025