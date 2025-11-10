Kakav je to video Elon Musk objavio nakon što je od Tesle ishodio bilijun USD?

Brojni korisnici X-a su se obrušili na video generiran umjetnom inteligencijom. Jedan ga je opisao kao 'najrazvedeniju objavu svih vremena', a drugi ga je nazvao 'najtužnijom objavom u povijesti'
Nakon što su dioničari Tesle odobrili novi paket naknada koji bi mogao vrijediti bilijun američkih dolara, čini se kako je glavni izvršni direktor Elon Musk to odlučio proslaviti vikendom na platformi društvenih medija X.
U ranoj jutarnjoj objavi - s vjerojatno slučajnom vremenskim oznakom od 4:20 - Musk je pustio video generiran Grok Imagineom, novim alatom za fotografije i video tvrtke xAI.
Prema njegovom opisu, video je generiran upitom: Ona se smiješi i kaže: 'Uvijek ću te voljeti.' I video doista prikazuje animiranu ženu na kišnoj ulici koja izgovara te riječi očito sintetičkim glasom.
Dvadeset četiri minute kasnije, Musk je objavio video generiran Grokom u kojem glumica Sydney Sweeney govori glasom koji očito nije njen: 'Tako si neugodna.'
Iako je sve češće vidjeti ljude kako su čudni prema ženama generiranim umjetnom inteligencijom, pa čak i kako formiraju romantične veze s robotima za brbljanje, brojni korisnici X-a su se posebno obrušili na video 'uvijek te volim'.
Jedan ga je opisao kao 'najrazvedeniju objavu svih vremena', a drugi ga je nazvao 'najtužnijom objavom u povijesti ove web stranice'.
Najoštrija kritika je stigla od 87-godišnje spisateljice Joyce Carol Oates.
Odgovarajući na niz objava u kojima je jedna korisnica s odobravanjem citirala Muska kako uzvraća udarac senatoru države Teksas koji je kritizirao njegov paket naknada, Oates je napisala da je 'tako neobično' što Musk 'nikada ne objavljuje ništa što ukazuje na to da uživa ili je uopće svjestan onoga što gotovo svi cijene', bilo da se radi o objavama o prijateljima, rodbini, prirodi, kućnim ljubimcima, filmovima, glazbi ili knjigama.
'Zapravo, čini se potpuno neobrazovanim, nekulturnim. Najsiromašnije osobe na Twitteru možda imaju pristup većoj ljepoti i smislu u životu od 'najbogatije osobe na svijetu', navela je Oates, a prenosi Tech Crunch.
Musk je u odgovoru Oatesovu nazvao lažljivicom koja uživa u tome što je zla i naveo kako nije dobra osoba.