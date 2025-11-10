IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo što se nudi, evo najzanimljivijih oglasa

DEKRA zapošljava na poziciji Operational Excellence and Automation Manager (m/f). Ova pozicija uključuje analizu postojećih proizvodnih procesa radi identificiranja neefikasnosti te prilika za automatizaciju i poboljšanje kvalitete. Potrebno je minimalno fakultetsko obrazovanje u području inženjerstva ili tehnologije te najmanje 10 godina iskustva u operativnoj izvrsnosti i automatizaciji u proizvodnji. Poslodavac nudi strukturirano uvođenje u posao, mentorstvo i kontinuirani profesionalni razvoj. Rok prijave je do 16. studenog.

LINKS zapošljava na poziciji Category Manager (m/ž). Odgovornosti uključuju strateško i tehničko upravljanje kategorijama, definiranje i provedbu strategije razvoja s naglaskom na profitabilnost, tržišni udio i inovacije. Potrebno je minimalno 3–5 godina iskustva u category managementu, nabavi ili tehničkom prodajnom segmentu IT industrije. Poslodavac nudi kvartalne bonuse, dinamično radno okruženje s fokusom na tehnologiju i inovacije, sudjelovanje u razvoju vlastitih brendova računala, edukacije i profesionalni razvoj te klizno radno vrijeme. Prijavi se do 15. studenog.

Smart AudioVisual zapošljava na poziciji Specijalist za instalacije i održavanje audio i video opreme (m/ž). Posao uključuje instalaciju, puštanje u pogon i održavanje profesionalnih audio-video sustava, otklanjanje poteškoća u radu opreme i sustava te podršku na daljinu. Poslodavac nudi rad u tehnološki uzbudljivoj grani, mogućnost stalnog napredovanja i učenja, dodatak na osnovna primanja ovisno o doprinosu, mogućnost profesionalnog razvoja te mogućnosti napredovanja prema vlastitim interesima. Pošalji prijavu do 25. studenog.

emovis tehnologije zapošljava na poziciji Mid Software Developer (m/f). Pozicija uključuje dizajn i razvoj web aplikacija i API-ja koristeći C# i ASP.NET Core tehnologije, suradnju s arhitektima i product ownerima radi analize i implementacije poslovnih zahtjeva. Potrebno je snažno znanje C#/.NET (ASP.NET Core, Web API), razumijevanje principa objektno-orijentiranog programiranja, napredno poznavanje SQL-a, iskustvo na razini Mid Developer-a te poznavanje Git, SVN ili drugih sustava za verzioniranje. Rok prijave je do 25. studenog.

Monri Payments zapošljava na poziciji Junior Support Specialist (m/ž). Zaduženja uključuju korisničku podršku klijentima putem telefona i e-maila, rješavanje tehničkih poteškoća i jednostavnijih softverskih upita, analizu prometa i kreiranje izvještaja za management. Poslodavac nudi mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, dodatno zdravstveno osiguranje, putne troškove, naknadu za topli obrok, božićnicu, dar za dijete te hibridni oblik rada. Prijavi se najkasnije do 14. studenog.

