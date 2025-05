Bivši šef PlayStationa: 'AI će proizvoditi igre, a vi ćete ih više plaćati'

Dodao je da je 'sve vezano za razvoj igara danas naprednije i tehnološki zahtjevnije nego ikad prije', što prirodno vodi do viših troškova. Svaki izdavač ili proizvođač određuje njihovu cijenu, ali srž problema su troškovi proizvodnje. Zato su, kaže Yoshida, tvrtke toliko usmjerene na diverzifikaciju prihoda da bi mogle nastaviti proizvoditi AAA naslove, one koje publika najviše kupuje.

'To se moralo kad-tad dogoditi. Živimo u kontradiktornim vremenima. Inflacija je stvarna i značajna, a ljudi očekuju igre koje su sve ambicioznije i skuplje za razvoj, ali po istoj cijeni. To je nemoguća jednadžba', objasnio je Yoshida.

Bivši šef PlayStationa Shuhei Yoshida dao je zanimljive komentare o dva važna pitanja u industriji videoigara: rastu cijena videoigara i ulozi umjetne inteligencije u njihovu razvoju. U intervjuu za PlayStation Inside rekao je da je očekivao rast cijena, ali ga je iznenadilo to što je Nintendo bio prvi koji je odredio 80 eura za Mario Kart World. Nakon Nintendove objave, i Microsoft je najavio igre po istoj cijeni.

Kao primjer drugačijeg pristupa spomenuo je Expedition 33, igru koju je kreirao relativno mali tim, a prodavala se po 50 eura te je izašla i u Xbox Game Passu. To je pokazatelj da 'manji timovi mogu napraviti izvrsne igre s manjim budžetom, a da ne ugroze kvalitetu.'

Zbog tih rastućih troškova Yoshida smatra logičnim to što sve više vidimo remastere i remakeove - oni su 'jednostavnije rješenje za ostvarivanje profita' jer su jeftiniji za izradu. Taj profit, objašnjava, kasnije pomaže financirati nove igre. Isto vrijedi za PC portove starih igara.

AI će postati vrlo važan alat

O umjetnoj inteligenciji (AI) Yoshida je rekao da očekuje da će generativni AI u razvoju igara biti kreativno korišten za njihovo poboljšanje, ali da je prvi korak naučiti kako ga najbolje koristiti. 'Mogućnosti koje AI nudi su alati, a ne ciljevi sami po sebi. AI će postati vrlo važan alat u budućnosti ako developeri nauče koristiti njegove dobre strane. To već možemo vidjeti. Treba ga gledati kao nastavak onoga što je oduvijek postojalo u videoigrama, jer AI postoji u igrama otkad postoje i one same', rekao je.

Što se tiče zabrinutosti da bi AI mogao dovesti do gubitka radnih mjesta, Yoshida je naglasio da developeri moraju ostati u središtu projekta, a AI služi za 'ubrzavanje procesa i dosadnih zadataka koji ne utječu na umjetnički aspekt igre'. Također je pohvalio trend AI generiranja slika u stilu Studija Ghibli, rekavši da su takve kreacije 'jako dobro napravljene i zabavne'. Iako ne vjeruje da AI izravno potiče plagiranje, 'imitacija' je ono što ga više zabrinjava.

'Više me brine aspekt imitacije kod AI-ja jer, osim plagijata, sada može oponašati neko djelo uz niže troškove. Srećom, te imitacije nikada ne dosegnu razinu originalnih igara', rekao je Yoshida. Podsjetimo, on je napustio Sony ranije ove godine nakon 30 godina provedenih u tvrtki, a sada savjetuje izdavače, uključujući Bokeh Game Studios, koji razvija Slitterhead, kao i Kepler Interactive, izdavača igre Expedition 33.