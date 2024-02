Internet ga je lansirao u budućnost, a o pothvatu koji ga je odveo do Googlea kaže: Bio je to eksperiment koji je uspio

Suprug i otac troje djece, rodom je iz Čakovca gdje je završio gimnaziju, a diplomirao je 1996. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (današnji FER). U jednom od intervjua prisjetio se da je kao student živio vrlo skromno, u studentskom domu na Cvjetnom naselju, te je morao unaprijed planirati kad će kupiti šampon za kosu dok je na pizzu izvan studentske menze išao jednom do dvaput godišnje. 'Moji su roditelji tada bili opterećeni kreditima za kuću. Bilo je teško, ali to i izgradi čovjeka. Naučite kako se snaći s malim resursima i napraviti nešto', ispričao je Sabol.

Premda često u javnim nastupima kaže da ne voli izraz 'serijski poduzetnik', Sabol se slaže da on to ipak jest. 'Bio sam prosječan student, nisam ni vrhunski inženjer, ali razumijem tehnologiju i oduvijek imam poduzetnički duh', često kaže za sebe, ističući pritom i koliko su važni inženjeri koji čine njegov tim u Photomathu.

Trenutak u kojem je shvatio 'što je internet'

Rođak njegova oca u Zagrebu imao je tvrtku koja je radila nešto oko računala pa je nabavljao američke informatičke časopise, a Sabol ih je posuđivao od njega. Dok bi došli do njega, ti bi časopisi bili stari i po godinu dana, ali i takvi su bili najbolji izvor informacija o svijetu informatike do kojih je mogao doći izvan fakulteta. Čitao ih je od korice do korice. A onda je negdje 1992. ili 1993. FER dobio učionicu s terminalima spojenim na internet. CARNET ih je spojio preko Austrije vezom od 128 kilobita.

Samo je nekolicina studenata uopće shvaćala što je to. Još ih je manje imalo svijest o tome koliko je to veliko. Sabolu je sve odmah bilo jasno. Informacije koje je nalazio u časopisima do njega su do tada putovale mjesecima. No od tada je na faksu mogao ući u bazu podataka nekog američkog sveučilišta i odmah pročitati tekst ili rad koji su stavili na mrežu.

'Toga se dobro sjećam. Tog trenutka u kojem sam shvatio što je internet. To mi je fakultet dao. Dobro, dao mi je i način razmišljanja pri rješavanju problema i svijest o tome što znači raditi da postigneš nešto. Ali ovo je bila najvažnija stvar. Stavio me deset godina u budućnost. Shvatio sam 1993. što je internet i to mi je definiralo život u profesionalnom smislu. Odmah mi je bilo jasno da će to promijeniti svijet i da se time želim baviti', rekao je Sabol u intervjuu za Telegram.