Želite da vaše dijete upiše studij budućnosti? Upoznajte ljude koji su ga osmislili

Međutim osmislili smo studij čija arhitektura te kvaliteta nastave i nastavnika uistinu omogućuje veliku otvorenost. Interes je ogroman, što se moglo i očekivati. No veliko je i ugodno iznenađenje to koliko su mladi ljudi informirani, znaju što se nudi vani, a što manjka u Hrvatskoj, svjesni su jedinstvenosti ovoga studija te što im potencijalno znači za budućnost', ističe Geld.

'Naš je studij specifičan jer ima izrazit interdisciplinarni karakter s fokusom na spone tehničkih i društveno-humanističkih disciplina. To je do sada bilo nezamislivo pokrenuti u hrvatskom obrazovanju. Pored toga, organiziran je tako da studentima omogućava disciplinarnu i interdisciplinarnu izgradnju znanja, ali i vještina, uključujući tzv. meke vještine , odnosno opće kognitivne, međuljudske i društvene vještine. Studij silno potiče timski rad i to ne samo na bazičnoj razini grupnog rada, već i na razini razvoja suradnje, empatije itd.

Promjene studijskih programa i praćenje svjetskih trendova nisu nikakva novost za naše fakultete. Uostalom, da to nije tako, ne bismo ni imali ovaj studijski program, nego bismo nastavili raditi na postojećima. Iako se možda čini da promjene u području tehnologije idu malo brže nego u ostalim područjima, što se može vidjeti i u FER-ovim studijskim programima koji se kompletno mijenjaju svakih desetak godina, promjene u društveno-humanističkim znanostima nisu ništa manje dinamične i redovito prate tehnološke trendove. To se možda ne vidi kroz studijske programe, ali se vidi kroz pojedine kolegije na različitim studijima jer kolegiji imaju lakšu i bržu dinamiku promjena.

Podsjeća i da u nekim starijim udžbenicima iz područja psihologije rada možemo vidjeti da su se ljudi koji su promijenili nekoliko poslova u životu smatrali problematičnima. Danas, napominje, to više nije tako i do promjene posla ili cijele karijere dolazi brže i jednostavnije. 'Trend razvoja novih tehnologija i trend velikih promjena na tržištu rada doveo je do toga da smo spremniji na velike promjene u karijeri i to ne isključivo zbog materijalnog, nego i zbog osjećaja korisnosti. Više nego ikada ostvarujemo se kroz posao', napominje Bojanjac.

No kao što obrazovanje nije samo učenje, nego ima i odgojnu komponentu, tako i medicina nije samo slijeđenje dijagrama toka i određivanje dijagnoze na temelju podataka, nego i priopćenje dijagnoze pacijentu. U svim tim poslovima ne da ne možemo zanemariti socijalnu komponentu, već će ona postati sve izraženija i potrebnija. U tom smislu čovjek će ostati nezamjenjiv jer ima ono što umjetna inteligencija neće i ne može imati. Pogledamo li 20. stoljeće, možemo vidjeti da je svako sljedeće desetljeće bilo dinamičnije od prethodnog. Stalno su se pojavljivale nove tehnologije koje su zahtijevale nova znanja i vještine, što je dovodilo do zatvaranja starih i otvaranja novih poslova. Možemo očekivati da će se taj trend nastaviti', ističe profesor.

'Daleko smo od bilo kakve opće umjetne inteligencije ili razvoja svijesti u stroju'

'Onaj tko kaže da ga razvoj prave umjetne inteligencije ne plaši barem malo nije iskren sam prema sebi i prema drugima oko sebe. Ideja da stroj može donositi odluke i djelovati u skladu s tim odlukama zastrašujuća je ideja jer mijenja sve ono što smo mislili i vjerovali o nama samima. Da je to velika tema, pokazuju upravo znanstvenofantastični filmovi, serije i romani zadnjih 50 godina. No to ne znači da ćemo odjednom sutra doživjeti sudbinu iz filma 'Terminator'. Daleko smo od bilo kakve opće umjetne inteligencije ili razvoja svijesti u stroju.

Ali upravo nas je dosadašnji razvoj umjetne inteligencije doveo do razmišljanja o tome što je to svijest ili što je to inteligencija. Odjednom su svi klasični filozofski problemi doživjeli renesansu i ne mogu se odvojiti od toga da postoji računalo. Na isti način na koji razmišljamo o problemu tijela i uma možemo razmišljati o problemu računala i programa te možda razumijevanjem odnosa računala i programa možemo naučiti nešto novo o nama samima. Tu se upravo krije i dualni pogled na to što je umjetna inteligencija, znanost o tome kako natjerati stroj misliti ili znanost o tome kako koristiti računalo u razumijevanju ljudske inteligencije. Korištenjem umjetne inteligencije možemo doći do rezultata do kojih prije nismo mogli doći', tumači Bojanjac.

Podsjeća i da do prije nekoliko godina nismo bili sigurni koliko je jezik kompliciran za modeliranje. Pojavom ChatGPT-ja shvatili smo, kaže, da možda i nije toliko kompliciran kao što smo mislili. 'Neuronska mreža sa 175 milijardi parametara, puno struje i vremena i - imamo najsavršeniji chatbot u povijesti. Ima još jako puno smjerova u kojima se ChatGPT može razvijati i unaprijediti, ali činjenica je da imamo model koji radi, i to radi jako dobro. Možda ćemo uskoro za još neke smjerove ljudskog djelovanja shvatiti da nisu tako komplicirani kao što smo prije mislili. Pojava umjetne inteligencije pomalo vraća filozofiju u prvi plan', ističe profesor.

O lošijoj komunikaciji znanosti prema društvu

Geld i Bojanjac ukazuju i na to da je filozofija nestajala sa studija i velika većina studenata prirodoslovno-tehničkih znanosti nije u životu slušala nijedan filozofski predmet. Iako je filozofija bila jedna od pogonskih grana fizike početkom 20. stoljeća, danas, kažu, gotovo da i ne postoji student fizike koji može razgovarati o osnovnim filozofskim postavkama velikih teorija.

'To je upravo jedan od razloga lošije komunikacije znanosti prema društvu jer su ljudima koji nisu znanstvenici pitanja filozofske prirode zanimljivija od tehnoloških pitanja. Većini ljudi zanimljivije je razgovarati o utjecaju umjetne inteligencije na poslove kojima se bave, što će to promijeniti u ekonomiji i koja će etička pitanja otvoriti pojava umjetne inteligencije od nekog konkretnog algoritma i sustava kojima je riješeno neko tehničko pitanje. Znanstvenici većinom nisu trenirani na taj način i pitanja koja su uistinu važna za društvo nisu u području njihovog djelovanja i njihove stručnosti. Jedan od razloga za to je i sve veća specijalizacija znanosti i kompartmentalizacija visokoškolskog obrazovanja', ističu naši sugovornici.

'Budućnost čovjeka nije u jako visokoj specijalizaciji'

Tumače i da znanstvenici nemaju vremena razmišljati o širem utjecaju njihovog rada jer to nije ono što se cijeni i nagrađuje u znanosti te dovodi do raspršenja njihova vremena i energije.

'Time oni možda stječu širu sliku onoga što rade, ali svakako imaju manje vremena raditi svoj primarni posao, istraživati u području svoje stručnosti i svojih interesa. Taj način razmišljanja nije dugoročno održiv jer toliko visoka specijalizacija, koja nas dovodi do odvojenosti od okoline u kojoj radimo i stvaramo, ne može dovesti do smislenog napretka. Smatramo da budućnost čovjeka nije u jako visokoj specijalizaciji, nego, kao što smo prije spominjali, u dinamičnim promjenama, a te promjene nisu moguće ako od početka poučavamo naše studente da je bitno samo ono usko što oni studiraju. Svijet se brzo mijenja i moramo biti sve spremniji na te promjene.

U tim promjenama oni koji su obrazovani nešto šire u smislu interdisciplinarnosti bit će i sposobniji prilagoditi se novim izazovima. To ne znači da specijalizacija i stručnost više nisu važne. Baš suprotno, važnije su nego ikada prije, ali specijalizacija nas ne smije izolirati od drugih područja, interesa i znanja. Razvoj sustava umjetne inteligencije omogućio nam je upravo tu spoznaju - da je više nego ikada prije potrebno proširiti svoje interese', zaključuju Geld i Bojanjac.