KIBERNETIČKA SIGURNOST

CARNET dodjeljuje 1,97 milijuna eura bespovratnih sredstava MSP-ovima

L. Š.

02.09.2025 u 10:28

Vlatka Marčan
Vlatka Marčan Izvor: Licencirane fotografije / Autor: CARNET
Bionic
Reading

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, kao Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS/NCC-HR), objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta Deploying Croatian National Coordination Center (NCC-HR), financiranog iz Programa Digitalna Europa, u vrijednosti od 1,97 milijuna eura bespovratnih sredstava

Cilj Poziva je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP) unapređenje interne sigurnosti i jačanje kompetencija zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti. Projekti se financiraju po stopi od 50 posto prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 7.500,00 eura, a najveći 60.000,00 eura. Ukupna vrijednost projekata tako može biti između 15.000,00 i 120.000,00 eura, priopćili su iz CARNET-a.

Rok za podnošenje prijava je 21. studenoga 2025. godine. Potpisivanje ugovora očekuje se u ožujku 2026., a završetak projekata predviđen je za ožujak 2027.

vezane vijesti

'CARNET, kao Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti, prvi put od osnutka objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Financijska potpora dolazi u trenutku kada su pred poduzećima značajni regulatorni zahtjevi, a kibernetičke prijetnje sve složenije. Prema izvješću Europske komisije za 2025. godinu, Hrvatska bilježi značajan napredak u području kibernetičke sigurnosti, koja postaje sve važnija za jačanje tehnološke konkurentnosti država članica EU, ali i same Unije u cjelini. Izuzetno nam je zadovoljstvo što CARNET u ovom segmentu ima vrlo važnu ulogu', istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Podsjetimo, Republika Hrvatska je među prvim državama članicama u nacionalno zakonodavstvo prenijela i detaljno razradila provedbu NIS2 direktive kroz Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti.

Hrvoje Puljiz
Hrvoje Puljiz Izvor: Licencirane fotografije / Autor: CARNET

'Uz financijsku podršku Europske unije, MSP-ovi kroz konkretne projekte imaju priliku jačati digitalnu otpornost svojih organizacija unapređenjem internih sigurnosnih procesa i osnaživanjem kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti. Prijaviti se mogu poduzetnici, bez obzira na tip djelatnosti, kako bi financirali certificiranje i usklađivanje sustava, samoprocjenu kibernetičke sigurnosti, edukaciju zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti te sigurnosna testiranja', pojasnila je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja za Nacionalno koordinacijsko središte (NKS).

Prijavitelji mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj, registrirana najmanje godinu dana prije objave Poziva. Po potpisu ugovora korisnici ostvaruju pravo na predfinanciranje u visini do 50 % dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekti mogu trajati do 12 mjeseci.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REVOLUCIJA S RUĐERA

REVOLUCIJA S RUĐERA

Hrvatski znanstvenici razvili metodu koja kirurzima otkriva granice raka
'CLANKER'

'CLANKER'

Internet smislio pogrdno ime za umjetnu inteligenciju, evo što znači
TRAGIČNI SLUČAJEVI

TRAGIČNI SLUČAJEVI

OpenAI uvodi roditeljske kontrole za ChatGPT nakon tužbe zbog smrti tinejdžera

najpopularnije

Još vijesti