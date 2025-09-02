Ovaj pametni stetoskop otkriva srčane bolesti u 15 sekundi

Istraživači s Imperial Collagea u Londonu vjeruju da će ovaj kompaktni uređaj poduprijet AI-jem dramatično poboljšati ranu prevenciju bolesti srca

Stetoskop, izumljen 1816. godine, više je od dva stoljeća nezaobilazan alat svakog liječnika, no sada je dobio pametnu verziju. Nova digitalizirana verzija koju pokreće umjetna inteligencija, može dijagnosticirati tri ozbiljna srčana stanja u svega 15 sekundi, izvještava Guardian. Tim istraživača s Imperial Collegea u Londonu i tamošnje bolničke ustanove NHS trust razvio je novi uređaj koji može otkriti zatajenje srca, bolesti srčanih zalistaka i nepravilne srčane ritmove. Tehnologija funkcionira tako da bilježi najsuptilnije promjene u otkucajima srca i protoku krvi, neprimjetne ljudskom uhu, a istodobno snima i elektrokardiogram. Podaci se zatim šalju u osiguran oblak gdje ih analizira AI algoritam, a rezultat se šalje na liječnikov pametni telefon.

Ohrabrujući rezultati Rezultati ispitivanja predstavljeni su na godišnjem kongresu Europskog kardiološkog društva u Madridu, najvećem svjetskom skupu kardiologa. Studija je obuhvatila oko 12.000 pacijenata u 200 ordinacija obiteljske medicine u Velikoj Britaniji, kod kojih su simptomi poput umora i kratkog daha upućivali na mogući srčani problem. Pokazalo se da su pacijenti pregledani ovim alatom dvostruko češće dijagnosticirani sa zatajenjem srca u usporedbi s onima pregledanima klasičnim metodama. Vjerojatnost otkrivanja fibrilacije atrija bila je čak tri puta veća, dok je dijagnoza bolesti srčanih zalistaka bila gotovo dvostruko češća. Stetoskop je proizvela kalifornijska tvrtka Eko Health, ima debljinu i duljinu otprilike kao špil igraćih karata. Postavlja se na prsa pacijenta, snima električne signale srca i zvukove krvotoka, a zatim šalje podatke algoritmu. Iako tehnologija donosi i određeni rizik – poput veće mogućnosti lažno pozitivnih rezultata – istraživači naglašavaju da je namijenjena pacijentima s postojećim simptomima, a ne zdravim osobama na rutinskim pregledima.