Time objavio listu najutjecajnijih ljudi u AI-ju. Uz Altmana i Muska i europska imena

Američki magazin Time objavio je novu listu 100 najutjecajnijih osoba u području umjetne inteligencije (AI), na kojoj su se, uz vodeće čelnike globalnih tehnoloških kompanija, našla i neka europska imena
Lista Time100 AI pokrenuta je 2023., nedugo nakon lansiranja ChatGPT-a, u trenutku koji je, kako piše magazin, 'mnogima otkrio potencijal umjetne inteligencije koliki je potencijal umjetne inteligencije da parira ljudskim sposobnostima, pa čak i da ih nadmaši'.
Na listi su, očekivano, Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (NVIDIA) i Mark Zuckerberg (Meta). No, ima tu i iznenađenja, poput američke glumice Natashae Lyonne koja danas vodi AI filmsku kompaniju, ili Megan Garcije, majke četrnaestogodišnjeg dječaka koji je počinio samoubojstvo nakon što se emocionalno vezao za chatbot, prenosi Euronews.
Europljani na listi: Virkkunen, Chappaz i Ilott
Od europskih imena izdvajaju se Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, Clara Chappaz, nova francuska ministrica za umjetnu inteligenciju, i Oliver Ilott, čelnik britanskog AI Safety Institutea.
Virkkunen je dobila pohvalu za pokretanje AI Continent Action Plana, inicijative koja predviđa gradnju velikih podatkovnih infrastruktura, primjenu algoritama u drugim sektorima i pojednostavljenje regulacije. Time ističe i njezinu ulogu u okupljanju kompanija oko europskog kodeksa dobre prakse za AI, u nastojanju da se uskladi regulacija.
Francuska ministrica Chappaz dobila je priznanje za osnivanje INESIA-e (Nacionalnog instituta za evaluaciju i sigurnost AI-ja) i pokretanje plana Dare AI kojim bi se umjetna inteligencija integrirala u francusko gospodarstvo do 2030. godine. Pohvaljena je i zbog kritike tzv. 'sovereignty washiga' – prakse kojom američke kompanije tvrde da europski entiteti imaju kontrolu, iako koriste njihovu cloud infrastrukturu.
Britanac Ilott našao se na listi zbog rada na procjeni rizika AI sustava u okviru AI Safety Institutea, institucije osnovane krajem 2023.
Deepseek: Kineski izazov
Na listi se po prvi put našao i Liang Wenfeng, osnivač kineske open-source kompanije DeepSeek, čiji je model R1 početkom godine izazvao pažnju kao jeftinija alternativa OpenAI-ju. Wenfeng je bio jedan od devet ljudi pozvanih na zatvoreni sastanak s kineskim premijerom Lijem Qiangom u siječnju, a njegovo uključivanje u listu dolazi svega nekoliko dana nakon što je Andreessen Horowitz objavio izvješće prema kojem je DeepSeek treća najkorištenija generativna AI aplikacija na internetu, odmah iza OpenAI-ja i Googleova Geminija.
No, korištenje Deepseeka na mobilnim uređajima u padu je za 40 posto od veljače, a aplikacija se suočava s nizom istraga i zabrana. U Italiji je u potpunosti zabranjena, u Češkoj za državne službenike, dok Njemačka razmatra ograničenja zbog rizika za privatnost. Italija, Irska, Belgija, Nizozemska i Francuska otvorile su istrage zbog sumnje da aplikacija krši GDPR slanjem podataka u Kinu.