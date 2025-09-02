Time objavio listu najutjecajnijih ljudi u AI-ju. Uz Altmana i Muska i europska imena

Na listi su, očekivano, Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (NVIDIA) i Mark Zuckerberg (Meta). No, ima tu i iznenađenja, poput američke glumice Natashae Lyonne koja danas vodi AI filmsku kompaniju, ili Megan Garcije , majke četrnaestogodišnjeg dječaka koji je počinio samoubojstvo nakon što se emocionalno vezao za chatbot, prenosi Euronews .

Lista Time100 AI pokrenuta je 2023., nedugo nakon lansiranja ChatGPT-a, u trenutku koji je, kako piše magazin, 'mnogima otkrio potencijal umjetne inteligencije koliki je potencijal umjetne inteligencije da parira ljudskim sposobnostima, pa čak i da ih nadmaši'.

Europljani na listi: Virkkunen, Chappaz i Ilott

Od europskih imena izdvajaju se Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, Clara Chappaz, nova francuska ministrica za umjetnu inteligenciju, i Oliver Ilott, čelnik britanskog AI Safety Institutea.

Virkkunen je dobila pohvalu za pokretanje AI Continent Action Plana, inicijative koja predviđa gradnju velikih podatkovnih infrastruktura, primjenu algoritama u drugim sektorima i pojednostavljenje regulacije. Time ističe i njezinu ulogu u okupljanju kompanija oko europskog kodeksa dobre prakse za AI, u nastojanju da se uskladi regulacija.

Francuska ministrica Chappaz dobila je priznanje za osnivanje INESIA-e (Nacionalnog instituta za evaluaciju i sigurnost AI-ja) i pokretanje plana Dare AI kojim bi se umjetna inteligencija integrirala u francusko gospodarstvo do 2030. godine. Pohvaljena je i zbog kritike tzv. 'sovereignty washiga' – prakse kojom američke kompanije tvrde da europski entiteti imaju kontrolu, iako koriste njihovu cloud infrastrukturu.

Britanac Ilott našao se na listi zbog rada na procjeni rizika AI sustava u okviru AI Safety Institutea, institucije osnovane krajem 2023.

Deepseek: Kineski izazov

Na listi se po prvi put našao i Liang Wenfeng, osnivač kineske open-source kompanije DeepSeek, čiji je model R1 početkom godine izazvao pažnju kao jeftinija alternativa OpenAI-ju. Wenfeng je bio jedan od devet ljudi pozvanih na zatvoreni sastanak s kineskim premijerom Lijem Qiangom u siječnju, a njegovo uključivanje u listu dolazi svega nekoliko dana nakon što je Andreessen Horowitz objavio izvješće prema kojem je DeepSeek treća najkorištenija generativna AI aplikacija na internetu, odmah iza OpenAI-ja i Googleova Geminija.

No, korištenje Deepseeka na mobilnim uređajima u padu je za 40 posto od veljače, a aplikacija se suočava s nizom istraga i zabrana. U Italiji je u potpunosti zabranjena, u Češkoj za državne službenike, dok Njemačka razmatra ograničenja zbog rizika za privatnost. Italija, Irska, Belgija, Nizozemska i Francuska otvorile su istrage zbog sumnje da aplikacija krši GDPR slanjem podataka u Kinu.