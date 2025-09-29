Ovi znakovi najavljuju srčani udar godinama ranije: Evo kako ga prevenirati

Nova istraživanja pokazuju da gotovo svi koji dožive srčani ili moždani udar, kao i zatajenje srca, imaju znakove upozorenja koji se javljaju godinama prije samog događaja

Studija koja je pratila milijune ljudi u SAD-u i Južnoj Koreji otkrila je da više od 99 posto ispitanika ima barem jedan glavni jasan rizični pokazatelj prije prvog ozbiljnog zdrastvenog problema sa srcem.

Među svim faktorima, povišen krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, pokazao se najčešćim, pogađajući više od devet od deset sudionika istraživanja. Rezultati demistificiraju uobičajeno vjerovanje da srčane bolesti nastupaju 'niotkuda' kod osoba koje izgledaju zdravo – znakovi su gotovo uvijek prisutni, no često ih se ne prepoznaje ili ne liječi na vrijeme. Pratili su ih i do 20 godina Znanstvenici sa Sveučilišta Northwestern u Chicagu i Sveučilišta Yonsei u Seulu analizirali su medicinske kartone više od 9,3 milijuna odraslih u Južnoj Koreji i gotovo 7.000 u SAD-u. Sudionike su pratili do 20 godina, zahvaljujući rutinskim zdravstvenim pregledima koji su uključivali krvni tlak, razinu kolesterola, šećer u krvi i povijest pušenja.

Usporedbom tih podataka s kasnijim dijagnozama srčanog ili moždanog udara i zatajenja srca, istraživači su mogli jasno vidjeti koji su zdravstveni problemi postojali godinama prije nego što je došlo do ozbiljnog incidenta. Rezultati su zapanjujući: više od 93 posto ispitanika imalo je dva ili više rizična faktora, dok je gotovo svi imali barem jedan ‘neoptimalni’ faktor, čak i među mlađim ženama koje se inače smatraju rizično nižom skupinom. Uz visok krvni tlak, faktori uključuju povišen šećer u krvi ili dijabetes, visoki kolesterol i povijest pušenja. Sve više mladih s ozbiljnim problemima Iako većina srčanih udara i dalje pogađa starije osobe, podaci NHS-a (britanski zdravstveni sustav) pokazuju porast hospitalizacija zbog srčanih udara među tridesetogodišnjacima i četrdesetogodišnjacima. Stručnjaci upozoravaju da su za trend odgovorni pretilost, visok krvni tlak i dijabetes tipa 2, koji se sve češće pojavljuju u mlađim dobima, zajedno s nezdravom prehranom, manjkom kretanja i visokim stresom.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Rani znakovi i prevencija Liječnici upozoravaju da se mlađi pacijenti često zanemaruju jer se srčane bolesti još uvijek smatraju problemom starijih. Povišen krvni tlak, kolesterol i šećer u krvi često se mogu kontrolirati promjenama životnog stila – zdravijom prehranom, vježbanjem i prestankom pušenja – ali i lijekovima.