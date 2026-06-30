Zabrana društvenih mreža za mlade: Australija udvostručila kazne za velike tehnološke tvrtke

'Jasno je kako velika tehnologija ne čini dovoljno kako bi se pridržavala zakona. Ove promjene odražavaju ozbiljnost s kojom shvaćamo svaki propust tvrtki društvenih mreža da se pridržavaju našeg zakona koji je vodeći u svijetu', rekao je premijer Anthony Albanese .

Nakon što je postala prva u svijetu koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Australija ne odustaje. Australska vlada će udvostručiti maksimalnu kaznu za sve tvrtke društvenih medija koje krše zakon o minimalnoj dobi, s 49,5 milijuna na 99 milijuna australskih dolara (nešto manje od 60 milijuna eura).

Zajedno s novim kaznenim pragom, australska vlada dala je svojoj povjerenici za e-sigurnost Julie Grant više ovlasti za provedbu zakona.

Od sada će od društvenih mreža moći tražiti dokaze o tome kako sprječavaju djecu mlađu od 16 godina u otvaranju korisničkog računa. Australska agencija može od trećih strana prikupiti dokaze o pridržavanju zabrane, poput provjere dobi ili pružatelja usluga trgovine aplikacijama.

Također i dalje aktivno istražuje potencijalnu neusklađenost Facebooka, Instagrama, Snapchata, TikToka i YouTubea sa zakonom. Australska vlada objavila je kako je više od pet milijuna računa za mlađe od 16 godina uklonjeno, deaktivirano ili ograničeno otkako je zabrana stupila na snagu u prosincu prošle godine.

Ali, pojavila su se istraživanja i ankete koje dovode u pitanje njenu učinkovitost. U travnju je dobrotvorna organizacija Zaklada Molly Rose otkrila kako 61 posto od više od 1000 ispitane djece između 12 i 15 godina i dalje ima pristup društvenim mrežama.

Nedavno je Sveučilište Newcastle objavilo studiju koja tvrdi kako više od 85 posto australskih tinejdžera mlađih od 16 godina i dalje koristi aplikacije društvenih meža, piše Engadget.