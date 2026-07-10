Preminula Wally Funk: Prkosila NASA-i i s 82 godine napokon odletjela u svemir

Vijest o njezinoj smrti objavio je u četvrtak na društvenim mrežama grad Grapevine u Teksasu, predgrađe Dallasa, gdje je Funk živjela i umrla u svojem domu noć prije, navodi se u izjavi. Uzrok smrti nije naveden.

Funk, kojoj zbog spola nije bilo dopušteno pridružiti se prvom naraštaju NASA-inih astronauta, dospjela je na naslovnice kasno u životu kada kada je kao počasna gošća milijardera i osnivača Amazona Jeffa Bezosa, zajedno s još dvoje putnika, sudjelovala na prvom svemirskom letu rakete New Shepard njegove tvrtke Blue Origin.

'Nisam mislila da ću ikada dobiti priliku letjeti u svemir', rekla je u video intervjuu objavljenom na internetskoj stranici Blue Origina kada je Bezosov prvi popis posade objavljen tjednima prije leta.

Desetominutnim suborbitalnim letom tako je Funk, tada 82-godišnjakinja, postala najstarija osoba koja je ikada stigla do svemira, nadmašivši prethodni rekord koji je postavio umirovljeni astronaut Mercuryja, John Glenn, koji je imao 77 godina kada se 1998. vratio u svemir kao američki senator leteći u NASA-inom svemirskom šatlu.

'Želim ponovno letjeti'

Dvoje drugih putnika Bezosova prvog svemirsko-turističkog leta bili su njegov brat Mark i 18-godišnji nizozemski maturant koji je postao najmlađa osoba koja je stigla u svemir. Izlazeći iz kapsule New Shepard ubrzo nakon što je sigurno sletjela padobranom na tlo teksaške pustinje, Funk je novinarima rekla: 'Dugo sam čekala. Želim ponovno letjeti, i to brzo.'

Vidno oduševljena Funk svojim je širokim osmijehom, kraljevsko plavim letačkim odijelom i kratko ošišanom sijedom kosom odmah osvojila novi naraštaj obožavatelja na društvenim mrežama i šire, a glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki proglasila ju je 'novom američkom mezimicom'.

Njezin rekord kao najstarije osobe koja je stigla u svemir trajao je gotovo tri mjeseca, sve dok glumac William Shatner, koji je glumio kapetana Kirka u znanstvenofantastičnoj televizijskoj seriji 'Zvjezdane staze' iz 1960-ih, nije lansiran drugim letom New Sheparda tvrtke Blue Origin u listopadu 2021.

Shatner je tada imao 90 godina. Veteran zrakoplovstva Ed Dwight nadmašio je Shatnerov rekord, također s 90 godina, letom tvrtke Blue Origin 2024. godine. No, Wally Funk i dalje je najstarija žena koja je putovala u svemir. Mnogo prije nego što je konačno ostvarila svoju krajnju ambiciju svemirskog leta, Funk je obučila više od 3000 pilota, zabilježila više od 19. 000 sati leta i skupila popis drugih postignuća rušeći rodne barijere povezane sa zrakoplovstvom.

Rođena 1939. godine, Mary Wallace Funk bila je prva instruktorica letenja u američkoj vojnoj bazi Fort Sill u Oklahomi, prva inspektorica Federalne uprave za zrakoplovstvo i prva žena istražiteljica sigurnosti zračnog prometa Nacionalnog odbora za sigurnost prometa.

Glenn svjedočio protiv uključenja žena u svemirske letove

Godine 1961. Funk je postala najmlađa od 13 žena koje su prošle isti rigorozni niz fizičkih i psiholoških testova kao i sedam muškaraca odabranih za NASA-in izvorni program Mercury koji je poslao prve Amerikance u svemir između 1961. i 1963. godine.

Svrstana među najbolje polaznice programa, nadmašila je mnoge svoje muške kolege na nekoliko testova. No, ženska grupa, nazvana Mercury 13, na kraju je isključena iz NASA-inog astronautske skupine u to vrijeme zbog svog spola. John Glenn, jedan od izvornih sedam astronauta Mercuryja i prvi Amerikanac u Zemljinoj orbiti, jednom je svjedočio pred Kongresom protiv uključivanja žena u program svemirskih letova, prema Washington Postu.

Nasuprot tome, Sovjetski Savez, zakleti neprijatelj Sjedinjenih Država u svemirskoj utrci iz doba Hladnog rata, primio je žene u svoj rani program, a Valentina Tereškova postala je prva žena u svemiru 1963. godine. Prva američka astronautkinja koja je stigla u svemir, Sally Ride, poletjela je u orbitu 1983. godine. Kao posljednja živuća članica skupine Mercury 13, Wally Funk na kraju je bila i jedina iz te skupine koja je uspjela ostvariti let u svemir.