Apple se opasno naljutio i na Google, evo kakve su ih zabrane dočekale

Proizvođač iPhonea je, citirajući svoja načela o online privatnosti, ukinuo Googleovu dozvolu za internu distribuciju aplikacija, svega par dana nakon što je to učinio Facebooku. Razlog? Špijuniranje korisnika

Apple je nakon skandala sa plaćenim špijuniranjem korisnika blokirao Facebookov sustav interne distribucije softvera, no čini se da nije planirao stati samo na tome. Sljedeći na listi našao se i Google koji je na sličan način koristio korporativne ovlasti distribucije aplikacija kako bi nadgledao svoje klijente, prenosi Wired .

Korporativne ovlasti na Apple storeu postoje kako bi firmama omogućili nesmetanu internu distribuciju softvera bez potrebe za standardnim provjerama prije puštanja na App Store. Program je napravljen za olakšavanje poslovanja devleopera, no čini se da su dvije velike kompanije (Facebook i Google) to pravilo zlorabile. Zabrana interne distribucije stigla je svega dva dana nakon one upućene Facebooku, a razlog je bio Techcrunchev članak. U njemu, podsjećamo, autor naglašava da Facebook i Google zaobilaze stroga pravila App Storea zlorabljenjem programa za internu distribuciju aplikacija.