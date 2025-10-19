'Ova dvojica igrača nemaju što tražiti u Garcijinom Hajduku'

Bila je to jako dobra izvedba Bijelih koju je analizirao Joško Jeličić u emisiji MAXSporta 'Studio SuperSport HNL'. Posebno se osvrnuo na veznu liniju koja je izgledala jako dobro:

'Pajaziti je danas bio profesor, osvojio je 10 od 14 duela, a Krovinović šest od osam. Vidjeli smo sada kada je Pajaziti bio šestica, a Krovinović i Pukštas osmice u fazi posjeda. Vidjeli smo Krovinovića kako se bolje osjeća.'



Zatim je imenovao igrače koji po njemu nemaju mjesta u trenutačnom stilu igre: 'Guillamon i Edgar nemaju što raditi u ovom načinu nogometa. Filip Krovinović mora igrati bez obzira na to što je on uvijek meta. Geometrija i dinamika igre od danas odgovara svima, a naravno i njemu.'