odlazak se bliži?

Jeličić najavio smjenu trenera: 'Tečaj na njegovu smjenu je blokiran'

M.Š

19.10.2025 u 21:22

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Osijek je nakon 10 odigranih kola SHNL-a skupio tek devet bodova što je dovoljno za pretposljednje mjesto. Lošiji od njega je samo Vukovar sa šest bodova.

Negativan niz nastavio se u posljednjoj utakmici protiv Dinama u kojoj su Zagrepčani slavili s 2-1. Situaciju u Osijeku prokomentirao je stručni komentator Joško Jeličić u emisiji MAXSporta 'Studio SuperSport HNL'.

vezane vijesti

Rekao je: 'Dinamika igre, odnosno način na koji su izgledali nije bio dobar. Kada vidiš spuštena ramena, kada vidiš Jakupovića i Jurišića kako prigovaraju Omeroviću. Kada vidiš Rožmana kojem govor tijela govori da je, neću reći na Bregani, ali je krenuo iz Osijeka.'

'S obzirom na raspored koji ih očekuje, tečaj na njegovu smjenu je blokiran par vjerojatno. Nažalost najmanji je problem promijeniti trenera', zaključio je o slovenskom treneru.

Joško Jeličić o Simonu Rožmanu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hrvatski maestro

hrvatski maestro

Evo što Talijani pišu nakon još jedne odlične Modrićeve utakmice i pobjede Milana
velika pobjeda

velika pobjeda

Modrićev Milan preokretom do pobjede i prvog mjesta Serie A
u svom stilu

u svom stilu

Jeličić: Ja sam Gonzalo Garcia i us*ao sam se otkaza

najpopularnije

Još vijesti