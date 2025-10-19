Jeličić najavio smjenu trenera: 'Tečaj na njegovu smjenu je blokiran'

Negativan niz nastavio se u posljednjoj utakmici protiv Dinama u kojoj su Zagrepčani slavili s 2-1. Situaciju u Osijeku prokomentirao je stručni komentator Joško Jeličić u emisiji MAXSporta 'Studio SuperSport HNL'.

Rekao je: 'Dinamika igre, odnosno način na koji su izgledali nije bio dobar. Kada vidiš spuštena ramena, kada vidiš Jakupovića i Jurišića kako prigovaraju Omeroviću. Kada vidiš Rožmana kojem govor tijela govori da je, neću reći na Bregani, ali je krenuo iz Osijeka.'

'S obzirom na raspored koji ih očekuje, tečaj na njegovu smjenu je blokiran par vjerojatno. Nažalost najmanji je problem promijeniti trenera', zaključio je o slovenskom treneru.