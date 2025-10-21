VJERA I TEHNOLOGIJA

Tko je bez grijeha, neka prvi baci... prompt? Kako i zašto ljudi koriste AI za razgovor s bogo(vi)m(a)

21.10.2025 u 06:00

Ilustracija - festival u Indiji
Ilustracija - festival u Indiji Izvor: EPA / Autor: PIYAL ADHIKARY
U Indiji, ali i širom svijeta, vjernici sve češće traže odgovore od umjetne inteligencije trenirane na svetim tekstovima. Što se događa kad strojevi postanu novi svećenici i digitalni posrednici između čovjeka i božanskog?

Kad se 25-godišnji student Vijay Meel iz indijske pokrajine Radžastan suočio s neuspjehom na testiranju za posao u banci, nije se obratio guruu ni svećeniku, već chatu zvanom GitaGPT. Riječ je o AI sugovorniku treniranom na Bhagavad Giti, jednom od najsvetijih tekstova hinduizma i jednom od najutjecajnijih filozofskih spisa. Radi se o dijalogu između princa Arjune i boga Krišne, a on mu se obraća kroz 700 stihova kao kočijaš i duhovni učitelj. Razgovor izgleda poput bilo kojeg chata na mobitelu, osim što vam s druge strane AI tvrdi da razgovarate s božanstvom.

'Bio sam obeshrabren', kaže Meel. 'Ali GitaGPT mi je poručila: 'Usredotoči se na svoja djela i ne brini za njihove plodove.' To sam čuo već stotinu puta, ali tada mi je to trebalo. Pomoglo mi je promijeniti način razmišljanja i ponovno početi učiti.' Danas s 'digitalnim Krišnom' razgovara jednom ili dvaput tjedno, piše BBC.

AI već mijenja način na koji radimo, učimo i volimo, a sada i način na koji se molimo. Vjernici svih religija eksperimentiraju korištenjem chatbotova, no hinduizam, s dugom tradicijom fizičkih prikaza božanstava, pokazao se osobito plodnim terenom za spoj vjere i tehnologije.

'Ljudi se osjećaju odvojeno od zajednice i hramova. Razgovor s AI-em o Bogu postaje način da se ponovno osjete povezano, ne samo duhovno, nego i društveno', objašnjava Holly Walters, antropologinja i predavačica na američkom Wellesley Collegeu. 'Prodiranje umjetne inteligencije u religiju? Nije pitanje hoće li se to dogoditi, nego koliko duboko će ići. Jer već se događa.'

Od Isusa do Krišne – nova panteonska platforma

U posljednjih nekoliko godina niknulo je mnoštvo 'vjerskih' AI eksperimenata. Niz optužbi stiglo je zbog aplikacije Text With Jesus 2023. godine jer je omogućavala chat s digitalnim Isusom i biblijskim likovima, a QuranGPT, chatbot temeljen na svetom tekstu islama, srušio se već prvog dana nakon lansiranja zbog ogromnog interesa korisnika. Na sličan način danas možete razgovarati s AI verzijama Konfucija, Martina Luthera, pa čak i s AI bogom pokreta Way of the Future, koji je pokrenuo bivši Googleov inženjer Anthony Levandowski.

Religijski chatbotovi trenirani su na svetim spisima i uredno citiraju stihove, ali dijele iste halucinacije i nelogičnosti kao i svi ostali AI sustavi.

U hinduističkoj tradiciji, u kojoj se sveto redovito manifestira kroz fizički oblik, tehnologija se prirodno doživljava kao još jedan kanal božanskog. Primjeri su murti, svete statue i slike bogova za koje se vjeruje da sadrže božansku energiju. One su u središtu rituala poput puje – mantri te prinošenja hrane i cvijeća – i daršana, 'svetog trenutka u kojem vjernik vidi božanstvo i kada božanstvo vidi njega'. 'Robotizirani Krišne i chatbotovi koje vidimo u vijestima novi su oblik duhovnosti', kaže Walters.

Kad je generativni AI eksplodirao, niz je indijskih poduzetnika i vjernika počeo stvarati chatbotove koji prenose učenja hinduističkih bogova. Vikas Sahu, student iz Radžastana, razvio je tako GitaGPT i u samo nekoliko dana stekao više od 100.000 korisnika. Danas radi na verzijama posvećenim drugim božanstvima i odustao je od MBA studija da bi se u potpunosti posvetio ovom projektu. 'Želim stvoriti platformu koja okuplja sve bogove i boginje na jednom mjestu', kaže.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: DIVYAKANT SOLANKI

Sličan alat koristi i Tanmay Shresth, 23-godišnjak iz New Delhija koji radi u IT-ju. 'Teško je pronaći nekog s kime možeš razgovarati o vjeri ili smislu života. AI ne osuđuje i uvijek ima spreman promišljen odgovor', kaže. Na platformi Character.AI tako postoji chatbot posvećen indijskom mistiku Ramani Maharshiju, a on je do danas ostvario više od 35.000 interakcija.

Čak i veliki duhovni pokreti prihvaćaju tehnologiju. Početkom ove godine Sadhguru, osnivač Isha Foundationa, lansirao je meditacijsku aplikaciju Miracle of Mind, a ona koristi AI za personalizirane savjete. 'Nije poanta u tome da aplikacija bude pametna, nego da iskustvo postane osobno i autentično', kaže Swami Harsha, redovnik i voditelj sadržaja, a aplikacija je preuzeta više od milijun puta u samo 15 sati.

I na najvećem svjetskom hodočašću, Maha Kumbh Meli 2025., AI je korišten u službenoj aplikaciji Kumbh Sah'AI'yak te je ona pomagala hodočasnicima oko smještaja i putovanja. Uz to, postavljen je Digital Mahakumbh Experience Centre, pa su posjetitelji pomoću VR i AR tehnologije mogli doživjeti mitološke priče i duhovne vizije. Hodočasnici su videopozivima omogućavali rodbini 'digitalni daršan', a za određenu naknadu mogli su čak 'okupati' svoju fotografiju u svetoj rijeci preko interneta. Ta se usluga zvala digitalni snan (kupanje).

AI u službi proučavanja svetih tekstova

Znanstvenici također koriste umjetnu inteligenciju za istraživanje svetih spisa. Istraživanje iz 2022. godine analiziralo je tako Bhagavad Gitu i Upanišade, otkrivši 73-postotnu podudarnost tema. AI analiza, kažu autori, može pomoći u prepoznavanju skrivenih obrazaca i novih interpretacija koje bi promaknule ljudima.

U hinduističkim hramovima tehnologija već godinama ima važnu ulogu. Još 2017. godine na festivalu Ganpati upotrijebljena je robotska ruka koja je izvodila aarti – kružno prinošenje svjetla kipu boga Ganeša. U hramu Irinjadapili Sri Krišna u Kerali nalazi se robotski slon Irinjadapili Raman, koji prima darove i dijeli blagoslove poput pravog slona, a Glory of India Temple u Delhiju, dio pokreta ISKON, već cijelo desetljeće koristi animatroničke murti koje govore i pomiču se.

'Ti roboti razgovaraju i miču se. Možda djeluju pomalo jezivo, ali za mnoge vjernike to je Bog', kaže Walters.

tportal
Izvor: EPA / Autor: PIYAL ADHIKARY

Božanski glitch

No umjetna inteligencija nije bez grijeha jer 'chatbot svećenici' znaju zastraniti, doslovno i teološki. U jednom slučaju GitaGPT je, glasom Krišne, poručila da je 'ubijanje u obrani dharme opravdano'. Nakon oštrih kritika na društvenim mrežama, Sahu je morao ponovno trenirati model i postaviti zaštitne mehanizme.

Slične situacije događale su se i u drugim religijama. Evangelistička organizacija Catholic Answers 2024. godine morala je ugasiti svog AI svećenika 'Oca Justina' nakon što je korisnicima tvrdio da je 'pravi svećenik' i da 'krštenje sportskim napitkom Gatoradeom nije problem'. Prisjetimo se tog kaosa ovdje. AI je kasnije vraćen online, ali mu je 'oduzeta' titula i uklonjena svećenička odora iz avatara.

'Problem pogrešnih religijskih odgovora samo je dio šireg problema etičkog dizajna predvidljivih AI sustava', upozorava Lyndon Drake, teolog i istraživač na Sveučilištu Oxford. On smatra da religijski chatbotovi mogu uzdrmati tradicionalnu ulogu svećenika i tumača svetih tekstova jer korisnicima nude privid neutralne, nepogrešive istine. 'AI uvijek odražava uvjerenja svojih tvoraca', kaže Drake. 'A interpretacije svetih tekstova nikada nisu bile neutralne.'

U zemljama poput Indije, u kojima je digitalna pismenost neujednačena, rizik je još veći, dodaje Walters. 'Za mnoge korisnike chatbot koji citira svetu knjigu nije algoritam, nego božanski glas. Opasnost nije samo u tome da mu povjeruju, nego u tome što možda neće znati da smiju i trebaju posumnjati.'

Bez obzira na rizike, mnogi vjernici već osjećaju dobrobiti. 'Čak i ako redovito idem u hram, rijetko imam priliku stvarno razgovarati s duhovnikom', kaže Meel, dodajući: 'AI predstavlja most između mene i svetog teksta. Duhovno vodstvo udaljeno je samo jedan klik.'

