Znanstvenici su stvorili robota bubnjara. Treba mu još dosta vježbe

Humanoidni roboti već znaju podizati predmete, trčati pa i baviti se određenim sportovima, barem do određene mjere. No, mogu li savladati bubnjeve? Prema novom istraživanju, odgovor je - donekle
Znanstvenici s Politecnico di Milano predstavili su Robot Drummera, sustav koji omogućuje humanoidnom robotu simulirano 'izražajno i precizno bubnjanje'. Studija je objavljena 15. srpnja na repozitoriju ArXiv.
Ideja se, kako kažu autori Asad Ali Shahid i Loris Roveda, rodila spontano tijekom razgovora uz kavu. 'Humanoidni roboti sve su sposobniji u raznim zadacima, ali rijetko se susrećemo s njihovim kreativnim i izražajnim ulogama. Pitali smo se – što ako robot može muzicirati? Bubnjevi su nam se činili kao savršeni test jer zahtijevaju ritam, fizičku snagu i brzu koordinaciju udova', rekao je Shahid, prenosi Live Science.
Robot Drummer nije samostalni robot, nego simulacija temeljena na modelu G1 robota tvrtke Unitree. U prikazu u 3D animaciji robot svira bubnjeve označene bojama. Na YouTubeu je objavljen video u kojem Robot Drummer izvodi dvije poznate pjesme. Izvedba 'In the End' grupe Linkin Park zvuči pomalo 'izvan ritma', dok je 'Roxanne' od The Police usklađenija s originalnim aranžmanom.
Učenje uz pomoć umjetne inteligencije
Sviranje bubnjeva zahtijeva sinkronizaciju ruku i nogu, precizno mjerenje vremena i ponavljanje istih pokreta tijekom dužeg perioda. Kako bi to postigli, istraživači su koristili pojačano učenje (reinforcement learning) – metodu umjetne inteligencije u kojoj AI agent uči kroz pokušaje i pogreške.
Sustav dobiva 'nagrade' ili 'kazne' u obliku matematičkih signala, a cilj je pronaći optimalnu strategiju koja donosi najviše nagrada. U slučaju bubnjanja, svaka pjesma razložena je u niz precizno tempiranih 'kontaktnih događaja', što je robotu davalo upute koji bubanj udariti i kada.
Tijekom učenja, Robot Drummer razvio je i specifične bubnjarske tehnike. To pokazuje, tvrde istraživači, da robotsko učenje može pronaći i kreativna rješenja u glazbi. Sustav je testiran na više od 30 popularnih pjesama različitih žanrova, uključujući pop, rock, metal i jazz.