Znanstvenici su stvorili robota bubnjara. Treba mu još dosta vježbe

Znanstvenici s Politecnico di Milano predstavili su Robot Drummera, sustav koji omogućuje humanoidnom robotu simulirano 'izražajno i precizno bubnjanje'. Studija je objavljena 15. srpnja na repozitoriju ArXiv.

Ideja se, kako kažu autori Asad Ali Shahid i Loris Roveda, rodila spontano tijekom razgovora uz kavu. 'Humanoidni roboti sve su sposobniji u raznim zadacima, ali rijetko se susrećemo s njihovim kreativnim i izražajnim ulogama. Pitali smo se – što ako robot može muzicirati? Bubnjevi su nam se činili kao savršeni test jer zahtijevaju ritam, fizičku snagu i brzu koordinaciju udova', rekao je Shahid, prenosi Live Science.

Robot Drummer nije samostalni robot, nego simulacija temeljena na modelu G1 robota tvrtke Unitree. U prikazu u 3D animaciji robot svira bubnjeve označene bojama. Na YouTubeu je objavljen video u kojem Robot Drummer izvodi dvije poznate pjesme. Izvedba 'In the End' grupe Linkin Park zvuči pomalo 'izvan ritma', dok je 'Roxanne' od The Police usklađenija s originalnim aranžmanom.