Analitičari: Američki porez na inozemne IT usluge naškodio bi poslovima s Indijom

Cilj je prijedloga postupno potaknuti promjene u nabavi IT usluga među velikim tvrtkama u SAD-u, a vjerojatno će utjecati indijski IT sektor i njegove klijente na najvećem svjetskom tržištu podizvođača, napominju analitičari i odvjetnici.

Američki republikanski senator Bernie Moreno predstavio je prošli tjedan prijedlog zakona o zapošljavanju, skiciravši oporezivanje tvrtki koje umjesto domaćih zapošljavaju strane radnike. Prihod od poreza trebao bi se po njegovoj zamisli upotrijebiti za razvoj američke radne snage, podsjeća Reuters.

Indijski sektor informacijske tehnologije vrijedan je danas 283 milijarde dolara i snažno se razvijao unatrag tri desetljeća zahvaljujući upravo izvozu softverskih usluga. Njegovi su istaknuti klijenti, među ostalima, Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx i Home Depot.

Udio tog sektora premašio je u međuvremenu sedam posto indijskog BDP-a, ali njegov uzlet pokrenuo je lavinu kritika u zemljama kupcima budući da je okretanje kompanija jeftinijim uslugama u Indiji 'preselilo' i radna mjesta.

Američki prijedlog zakona nije mogao doći u gore vrijeme za indijski IT sektor koji bilježi slabašan rast prihoda na glavnom, američkom tržištu jer klijenti u uvjetima pojačane inflacije i carinske nesigurnosti svode tehnološku potrošnju na nužne usluge, primjećuje Reuters.

Udruženje indijskog sektora Nasscom i IT tvrtke Tata Consultancy Services, Infosys, HCLTech, Tech Mahindra, Wipro i LTIMindtree nisu odgovorili na upite Reutersa da komentiraju moguće posljedice predloženog američkog zakona. Pravni stručnjaci i analitičari IT industrije nagađaju da će američke tvrtke koje se uvelike oslanjaju na inozemne usluge vjerojatno snažno lobirati protiv predloženog zakona i pravno ga osporiti ako bude usvojen.

Kongres će zakon, po njihovoj ocjeni, vjerojatno usvojiti u razvodnjenoj verziji, s obzirom na praktične prepreke u provedbi odredbi zakona. 'Vjerojatnija je razvodnjena verzija, s ograničenim odredbama ili odgođenom provedbom', rekao je izvršni direktor HFS Researcha Phil Fersht.