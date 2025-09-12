Zahuktava se svemirska utrka: NASA zabranila Kinezima pristup svojim programima

Odluka dolazi u jeku sve zategnutijih odnosa među svemirskim supersilama
NASA je uvela zabranu sudjelovanja kineskih državljana, čak i onih s valjanim vizama, u svojim svemirskim programima. Ova mjera dolazi u trenutku pojačane konkurencije između Sjedinjenih Država i Kine u svemirskoj utrci. Izvornu je vijest objavio Bloomberg, a američka je svemirska agencija sve ubrzo potvrdila.
'NASA je poduzela interne mjere koje se odnose na kineske državljane, uključujući ograničavanje fizičkog i kibernetičkog pristupa našim objektima, materijalima i mreži, kako bi osigurala sigurnost našeg rada', izjavila je glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens.
Do sada su kineski državljani mogli raditi kao izvođači ili studenti na istraživačkim projektima, no ne kao službeno osoblje agencije. Dana 5. rujna veći je broj pojedinaca izjavilo za Bloomberg da su odjednom isključeni iz IT sustava i da im je zabranjeno sudjelovanje na sastancima.
Druga svemirski utrka
Ovaj potez odražava rastuće napetosti između Washingtona i Pekinga. Američki predsjednik Donald Trump u posljednje je vrijeme pojačao antikinesku retoriku, a oba svemirska programa (američki Artemis i kineski planovi) usmjereni su na povratak ljudi na Mjesec.
NASA-in program Artemis, zamišljen kao nasljednik misija Apollo iz 1969.-1972., ima cilj spuštanja posade na Mjesec do 2027. godine, no suočen je s kašnjenjima i povećanim troškovima. Kina, koja se posljednjih godina pokazala uspješnijom u ispunjavanju rokova, planira slijetanje svojih 'taikonauta' do 2030, piše Guardian.
'U drugoj smo svemirskoj utrci', rekao je Sean Duffy, vršitelj dužnosti administratora NASA-e, na konferenciji za novinare. 'Kinezi žele stići na Mjesec prije nas. To se neće dogoditi. Amerika je vodila u svemiru u prošlosti i nastavit će voditi i u budućnosti.'
Kina također priprema misiju povratka uzoraka s Marsa, planiranu za lansiranje 2028., s ciljem da se materijal vrati na Zemlju do 2031. godine, što bi bilo prvo takvo postignuće u povijesti. S druge strane, Trumpova administracija najavila je mogućnost otkazivanja američko-europske misije povratka uzoraka s Marsa, sugerirajući da bi to možda bilo bolje odraditi s posadom, iako za sada nema konkretnih planova.