Zahuktava se svemirska utrka: NASA zabranila Kinezima pristup svojim programima

NASA je uvela zabranu sudjelovanja kineskih državljana, čak i onih s valjanim vizama, u svojim svemirskim programima. Ova mjera dolazi u trenutku pojačane konkurencije između Sjedinjenih Država i Kine u svemirskoj utrci. Izvornu je vijest objavio Bloomberg, a američka je svemirska agencija sve ubrzo potvrdila.

'NASA je poduzela interne mjere koje se odnose na kineske državljane, uključujući ograničavanje fizičkog i kibernetičkog pristupa našim objektima, materijalima i mreži, kako bi osigurala sigurnost našeg rada', izjavila je glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens.

Do sada su kineski državljani mogli raditi kao izvođači ili studenti na istraživačkim projektima, no ne kao službeno osoblje agencije. Dana 5. rujna veći je broj pojedinaca izjavilo za Bloomberg da su odjednom isključeni iz IT sustava i da im je zabranjeno sudjelovanje na sastancima.