Novi Microsoftov AI agent može preuzeti cijele projekte

Nakon tri mjeseca provedena u Microsoftovom programu Frontier, Copilot Cowork navodno već koristi više od polovice tvrtki iz Fortune 500, uz organizacije poput Accenturea, Zurich Insurancea, Capital Groupa i drugih.

U Microsoftu kažu kako je stopa prihvaćanja jedna od najbržih u povijesti tog programa.

Za razliku od tradicionalnih asistenata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, koji generiraju nacrte ili odgovaraju na pitanja, Copilot Cowork je dizajniran za izvršavanje dugotrajnih tijekova rada u više koraka u ime korisnika.

Kako tvrde u Microsoftu, njihovi kupci su već koristili sustav za usporedbu tisuća datoteka u različitim verzijama proizvoda, automatizaciju tijekova rada s velikim brojem proračunskih tablica, generiranje grafikona ovisnosti i identificiranje zastoja u prodaji.

Tvrtka tu mogućnost pripisuje kombinaciji obrade u računalnom oblaku, kontrola sigurnosti poduzeća i nečega što naziva Work IQ - kontekstnog mehanizma koji omogućuje umjetnoj inteligenciji izvlačenje informacija iz alata i sustava koje tvrtke već koriste.

Copilot Cowork može koristiti različite AI modele, ovisno o zadatku. Prilikom pokretanja, usluga radi na Anthropicovim modelima Opus 4.8 i Sonnet 4.6, dok Frontierovi korisnici također mogu pristupiti modelu GPT-5.5.

Očekuje se kako će novi interni model, Cowork 1, stići u nadolazećim tjednima.

Copilot Cowork zahtijeva pretplatu na Microsoft 365 Copilot, ali njegovo korištenje se naplaćuje zasebno putem modela temeljenog na potrošnji.

Umjesto plaćanja fiksne naknade, organizacije plaćaju prema resursima potrebnim za svaki zadatak, uključujući korištenje modela, dohvaćanje konteksta, pozive alata i vrijeme izvođenja.

Kako bi pomogli tvrtkama u procjeni troškova, u Microsoftu kažu kako su identificirali tri uobičajene kategorije rada: lagane, srednje i teške zadatke.

Uvjereni su kako ovaj pristup omogućuje organizacijama skaliranje korištenja na temelju potreba, umjesto plaćanja za neiskorišteni kapacitet.

Prema Microsoftovim internim testiranjima, Copilot Cowork bi trebao biti otprilike 30 do 40 posto jeftiniji po upitu od konkurencije, piše Digital Trends.