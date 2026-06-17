COPILOT COWORK

Novi Microsoftov AI agent može preuzeti cijele projekte

Miroslav Wranka

17.06.2026 u 11:35

tportal
Izvor: EPA / Autor: Adam Vaughan
Bionic
Reading

Za razliku od drugih asistenata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, koji generiraju nacrte ili odgovaraju na pitanja, Copilot Cowork je dizajniran za dugotrajne tijekova rada u više koraka u ime korisnika

Nakon tri mjeseca provedena u Microsoftovom programu Frontier, Copilot Cowork navodno već koristi više od polovice tvrtki iz Fortune 500, uz organizacije poput Accenturea, Zurich Insurancea, Capital Groupa i drugih.

vezane vijesti

U Microsoftu kažu kako je stopa prihvaćanja jedna od najbržih u povijesti tog programa.

Za razliku od tradicionalnih asistenata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, koji generiraju nacrte ili odgovaraju na pitanja, Copilot Cowork je dizajniran za izvršavanje dugotrajnih tijekova rada u više koraka u ime korisnika.

Kako tvrde u Microsoftu, njihovi kupci su već koristili sustav za usporedbu tisuća datoteka u različitim verzijama proizvoda, automatizaciju tijekova rada s velikim brojem proračunskih tablica, generiranje grafikona ovisnosti i identificiranje zastoja u prodaji.

Tvrtka tu mogućnost pripisuje kombinaciji obrade u računalnom oblaku, kontrola sigurnosti poduzeća i nečega što naziva Work IQ - kontekstnog mehanizma koji omogućuje umjetnoj inteligenciji izvlačenje informacija iz alata i sustava koje tvrtke već koriste.

Copilot Cowork može koristiti različite AI modele, ovisno o zadatku. Prilikom pokretanja, usluga radi na Anthropicovim modelima Opus 4.8 i Sonnet 4.6, dok Frontierovi korisnici također mogu pristupiti modelu GPT-5.5.

Očekuje se kako će novi interni model, Cowork 1, stići u nadolazećim tjednima.

Copilot Cowork zahtijeva pretplatu na Microsoft 365 Copilot, ali njegovo korištenje se naplaćuje zasebno putem modela temeljenog na potrošnji.

Umjesto plaćanja fiksne naknade, organizacije plaćaju prema resursima potrebnim za svaki zadatak, uključujući korištenje modela, dohvaćanje konteksta, pozive alata i vrijeme izvođenja.

Kako bi pomogli tvrtkama u procjeni troškova, u Microsoftu kažu kako su identificirali tri uobičajene kategorije rada: lagane, srednje i teške zadatke.

Uvjereni su kako ovaj pristup omogućuje organizacijama skaliranje korištenja na temelju potreba, umjesto plaćanja za neiskorišteni kapacitet.

Prema Microsoftovim internim testiranjima, Copilot Cowork bi trebao biti otprilike 30 do 40 posto jeftiniji po upitu od konkurencije, piše Digital Trends.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
bili smo u pogonu

bili smo u pogonu

FOTO Zavirili smo u Rimčevu tvornicu u kojoj nastaju baterije za BMW i7: Novi modul svake 52 sekunde
made in germany

made in germany

Europska raketa Ariane 6 lansirana u svemir
Otvoreno o AI-U

Otvoreno o AI-U

Šef Nvidije: 'Nemamo izbora, moramo stvoriti nove društvene norme'

najpopularnije

Još vijesti