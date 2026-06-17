Petina igara na Steam Next Festu koristi umjetnu inteligenciju

Steam Next Fest, događaj na kojem igrači mogu besplatno isprobati demo-verzije nadolazećih igara, ove godine okuplja oko 8.700 naslova od kojih je 1.704 označeno kao igre koje su tijekom razvoja koristile generativnu umjetnu inteligenciju. Ovo znači da 19,5 posto ukupnog broja prijavljenih projekata na neki način koristi AI.

Ovogodišnji Steam Next Fest pokazao je koliko je generativna umjetna inteligencija postala prisutna u industriji videoigara. Prema podacima sa servisa SteamDB , gotovo petina naslova uključenih u festival sadrži neki oblik sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.

Visok udio AI-označenih igara dolazi unatoč tome što su igrači posljednjih godina često negativno reagirali na otkrića da su pojedini developeri koristili generativnu umjetnu inteligenciju za izradu grafičkih elemenata, ilustracija ili drugih sadržaja. Posebno su na to osjetljivi nezavisni studiji i dio gaming zajednice koji smatraju da prekomjerno oslanjanje na AI može ugroziti kreativni rad i autentičnost projekata.

Platforma Steam, kojom upravlja tvrtka Valve, 2024. je godine promijenila pravila vezana uz umjetnu inteligenciju. Tvrtka sada dopušta širu primjenu generativnih alata, ali od developera zahtijeva da jasno navedu kada su ih koristili tijekom razvoja igre.

Istodobno, Valve navodi da određene upotrebe umjetne inteligencije koje donose samo 'povećanje učinkovitosti' ne moraju nužno biti posebno označene. Upravo je ta siva zona već izazvala nekoliko kontroverzi, osobito u slučajevima kada su razvojni timovi koristili materijale generirane umjetnom inteligencijom koji kasnije nisu zamijenjeni ručno izrađenim sadržajem.

Neki su studiji u međuvremenu odlučili smanjiti oslanjanje na umjetnu inteligenciju. Pojedini projekti koji su isprva otvoreno prihvatili AI alate posljednjih su mjeseci prilagodili razvojne procese kako bi ograničili njihovu upotrebu, dijelom zbog reakcija zajednice.

Podaci sa Steam Next Festa sugeriraju da je generativna umjetna inteligencija već postala važan dio razvoja videoigara. Istodobno, rasprava o tome gdje završava korisna automatizacija, a počinje narušavanje kreativnog procesa, vjerojatno će se nastaviti uz sve izraženiji porast broja projekata poduprijetih AI-jem, piše Engadget.