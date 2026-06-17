Von der Leyen: U zajedničkom je interesu SAD-a i EU-a korištenje najboljih AI modela

"Koristimo međusobno pouzdanu tehnologiju i naši su financijski sustavi povezani. U našem je zajedničkom interesu da naši građani i tvrtke mogu sigurno koristiti najbolje modele umjetne inteligencije", rekla je von der Leyen na ručku s čelnicima G7 i šefovima tvrtki za umjetnu inteligenciju i tehnologiju.

"Testiramo zrakoplove prije nego što polete. SAD i EU su svjetski lideri u sigurnosti zračnog prometa i možemo pokazati put i u području umjetne inteligencije... Veselim se suradnji sa SAD-om po tom pitanju", dodala je.